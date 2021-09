Pori

Porin Isomäki-areenalla järjestetään marraskuussa vahvasti visuaalinen Harry Potter -konsertti. Konsertissa sinfoniaorkesteri esittää Harry Potter -elokuvista tuttua musiikkia, jota on säveltänyt muun muassa Oscar-palkittu John Williams. Sinfoniaorkesterin riveissä on soittajia muun muassa Lontoon filharmonisesta orkesterista.

Konserteissa on vierailevia tähtiä, kuoro ja visuaalisia sekä taianomaisia efektejä. Konserteissa on mukana myös näyttelijöitä ja tarinallista osuutta. Järjestäjien tiedotteen mukaan yleisöä hauskuuttaa ”Weasleyn perhe”, mutta on vielä varmistumatta, saapuuko Poriin elokuvista tunnettuja näyttelijöitä.

John Williamsin lisäksi musiikkia Harry Potter -elokuviin sävelsivät Patrick Doyle, Nicholas Hooper ja Alexandre Desplat. Konsertissa kuullaan myös heidän sävellyksiään eli musiikkia kaikista Harry Potter -elokuvista.

Magical Music of Harry Potter -konsertti järjestetään Suomessa Porin lisäksi Turussa ja Helsingissä. Ikärajaton konsertti on Isomäki-areenalla 23.11. kello 19. Liput ovat hinnaltaan 39–79 euroa.