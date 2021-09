Äskettäin menehtyi näkijä ja tekijä, jota ilman Pori Jazzia tuskin olisi olemassa

Nykyaikaisen festivaalimuodon keksinyt musiikkipromoottori oli Porin ”jazzpoikien” esikuva ja Jyrki Kankaan hyvä ystävä.

Maailmassa on ollut ihmisiä, joita ilman Pori Jazzia ei luultavasti olisi olemassa – eikä sitä kautta aivan nykyisen kaltaista Poria eikä porilaisuuttakaan.

Yksi heistä oli yhdysvaltalainen George Wein. Aikamuoto on mennyt, sillä Wein on nyt mennyt mies. Hän kuoli maanantaina 13. syyskuuta kotonaan New Yorkin Manhattanilla 95-vuotiaana.

Weinia pidetään miehenä, joka 28-vuotiaana keksi muodon musiikkifestivaalille.

Hän perusti Yhdysvaltojen itärannikolle Newportin ulkoilmajazzfestivaalin heinäkuussa 1954, ja viikonvaihteen esiintyjäkaartin kärki oli heti alussa vaikuttava: Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Oscar Peterson ja Ella Fitzgerald.

George Wein oli myös muusikko, pianisti, joka jaksoi soittaa pitkän elämänsä viimeisiin vuosiin saakka.

Edelläkävijöitä

Neljä vuotta myöhemmin nuori mainoskuvaaja Bert Stern taltioi Newportin viidennen festivaalin ainutlaatuisen aurinkoisen ja merellisen tunnelman elokuvaan Jazz On A Summer’s Day (Jazzin juhlaa).

Porissa pienen budjetin filmiklassikko esitettiin elokuvateatteri Jaarlissa heinäkuussa 1961.

Se teki lähtemättömän vaikutuksen jazziin hurahtaneisiin porilaisiin lukiolaispoikiin. Joukkoon kuulunut Risto Ennekari arveli historiakirjassaan Pori Jazz – Kolme vuosikymmentä improvisointia (WSOY 1996), että elokuvakokemus sytytti nuorissa miehissä kipinän samankaltaisen jazzjuhlan järjestämisestä kaupunkiin.

”Myös Porissa oli konserttialueeksi soveltuva puistomainen Kirjurinluoto ja sen ympärillä vettä, samat elementit kuin Sternin elokuvassa”, Ennekari kirjoitti.

”Jazzpoikien” unelma toteutui ensimmäisenä Pori Jazzina heinäkuussa 1966.

Sittemmin George Weinista tuli porilaisfestivaalin näkijän ja tekijän Jyrki Kankaan (1944-2020) hyvä ystävä ja esikuva. Vaikka ei kuvia kumartanutkaan, alan vaikuttajista Kankaan sanotaan arvostaneen eniten juuri Weinia.

Lisäksi Weinin tuotantoyhtiön kautta Poriin saatiin vuosien mittaan lukuisia nimekkäitä artisteja, muiden muassa Miles Davis kesinä 1984 ja 1987.

” ”Sen paremmin Wein kuin Kangas eivät olleet bisneksissään varmistelijoita. He lähtivät tai yrittivät lähteä moniin hasardihommiin isolla riskillä.”

Rajojen rikkojia

Jyrki Kankaan tapaan George Wein oli myös jazzmuusikko.

Hän oli pianisti ja laulaja, herrasmiesmäiseksi tarkkailijaksi luonnehdittu maailmanmies, joka vietti Porissa useita päiviä heinäkuussa 1991 ja esiintyi muun muassa Kirjurinluodossa osana seitsemänmiehistä Newport All-Starsia.

Yhtymäkohtia on yllättävässä määrin enemmänkin.

Wein rikkoi ennakkoluulottomasti jazzin ja rockin raja-aitoja esimerkiksi kiinnittämällä Newportin jazzfestivaalille Chuck Berryn jo 1950-luvulla ja Led Zeppelinin 1960-luvun lopulla. Kangas veti myöhemmin samanlaista linjaa Porissa, vaikka Zeppelin ei Robert Plantia lukuun ottamatta Kirjurinluotoon koskaan laskeutunutkaan.

Wein oli edelläkävijä ja Kangas seuraaja (toki vaikutusta saattoi olla toiseenkin suuntaan) myös kulttuurialan yritysyhteistyössä.

Edellinen aloitti 1980-luvun alkupuolella laajan festivaaliyhteistyön muiden muassa elektroniikkajätti JVC:n, olutyhtiö Schlitzin ja savukemerkki Koolin kanssa. Samoihin aikoihin jälkimmäinen hankki Pori Jazzille useita merkittäviä yrityssponsoreita.

Kaupallisuus edisti liiketoimintaa mutta ärsytti kulttuuripiirejä ja musiikkipuristeja Atlantin molemmin puolin.

Tapahtumien järjestäjiä syytettiin ahneudesta ja taiteen myymisestä. Toisaalta sen paremmin Wein kuin Kangas eivät olleet bisneksissään varmistelijoita. He lähtivät tai yrittivät lähteä moniin hasardihommiin isolla riskillä.

All that jazz. George Wein Connecticutin huvilallaan helmikuussa 1984.

Perhetuttuja

George Wein oli promoottori, impressaari ja tuottaja, jonka ansiot eivät jääneet vain Newportin jazzfestivaalikonseptin keksimiseen.

Vuonna 1959 hän perusti sen rinnalle vähintään yhtä legendaarisen Newport Folk Festivalin, sen, jossa folkliikkeen ykkösääni Bob Dylan esiintyi vuonna 1965 rockbändin kanssa ja aiheutti skandaalin. Ääni yleisöstä herjasi artistia Juudakseksi.

Myöhemmin tuleman piti useita merkittäviä weiniläisiä festivaaleja ympäri Yhdysvaltoja, Eurooppaa ja muutakin maailmaa.

Kaikkea tätä ennen hän pystytti alkuperäisen Storyville-jazzklubin ja samannimisen levymerkin Bostoniin jo 25-vuotiaana musiikkifanina aivan 1940-luvun lopulla.

Jyrki Kangas tapasi George Weinia säännöllisesti muun muassa perustamansa kattojärjestön International Jazz Festivals Organizationin (IJFO) puitteissa. Lisäksi he olivat perhetuttuja. Jyrki ja Paula Kangas muun muassa vierailivat 1980-luvulla Weinien huvilalla Nizzassa, ja amerikkalaispromoottori kävi myöhemmin Kankaiden mökillä Luvialla.

Miehiä yhdisti myös kuvataide. Kangas maalasi itse, kun taas Wein keräsi maalauksia. Hänen ja hänen puolisonsa Joyce Alexander Weinin suuren Manhattanin kodin sisustusta leimasi afroamerikkalainen taide.

George Wein ja Jyrki Kangas esiintyvät yhdessä Timo Koivusalon ohjaamassa dokumenttielokuvassa ”Mr. Pori Jazz”. Haastattelu on kuvattu Weinin työhuoneessa New Yorkissa 1983. Elokuva on nähtävissä Yle Areenassa.