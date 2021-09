Porin teatteriin tulossa Evita-musikaali

Pori

Porin teatteri ottaa syksyllä 2022 ohjelmistoonsa Evita-musikaalin. Evitan roolissa vuorottelevat teatterin näyttelijät Maria Pere ja Heidi Rantakeisu, ja Chen roolissa vierailee vuoden 2010 tangokuningas Marko Maunuksela.

Evita on tunnettu Andrew Lloyd Webberin säveltämä ja Tim Ricen kirjoittama musikaali. Tarinan keskiössä on Eva ”Evita” Perón, Argentiinan historian vaikutusvaltaisin nainen. Musikaali seuraa hänen matkaansa köyhästä lapsuudesta unelmien kaupunkiin, jossa hän kohtaa Argentiinan tulevan presidentin Juan Perónin, avioituu tämän kanssa ja ryhtyy auttamaan kansansa köyhiä.

Tunnetuin musikaalin kappaleista on Kyyneleet pois, Argentiina (Don’t Cry For Me Argentina). Orkesteria johtaa vieraileva kapellimestari Pekka Siistonen.

Lipunmyynti musikaaliin on jo avattu.