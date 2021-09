Tapio Koivukarin Pirtumiehet-romaanista syntyi näytelmä

Pirtumiehet perustuu tositarinaan: Vikun elämään pirtun trokaajana kieltolain aikaan.

Raumalaiskirjailija Tapio Koivukarin Pirtumiehet-romaaniin perustuva näytelmä saa ensi-iltansa Raumalla lauantaina. Viinan salakuljettajista kertovasta tarinasta tehtiin musiikkinäytelmä, jonka laulut on säveltänyt Perttu Suominen.

Näytelmä aloittaa Rauman teatterin syyskauden. Yleisöä otetaan syyskuussa saliin 70 prosentin täyttöasteella.

Pirtumiehet perustuu tositarinaan: Jarmo Impolan isoisän Vikun elämään pirtun trokaajana kieltolain aikaan. Näytelmässä korostuu se, kuinka Viku yrittää sovittaa yhteen perhe-elämää ja salakuljettamista. Tekstin dramatisoivat näyttämälle ohjaaja Sakari Kirjavainen sekä Koivukari. Kirjavaisen mukaan työ oli helppoa, koska romaanin henkilöt ovat niin mainioita.

Näytelmän tyylilajia on hänestä vaikea määritellä.

– Näytelmä on aika hauska, mutta toisaalta yhtenä teemana on alkoholismi. Tekisi mieli sanoa, että se on komitragedia, Kirjavainen toteaa.

Jarmo Impolasta on koskettavaa nähdä isoisänsä tarina näyttämöllä. Hänen mielestään näytelmä kuvaa hyvin Vikun elämänkaarta huonoista lähtökohdista kasvattipoikana villeihin ja vauhdikkaisiin vuosiin trokarina sekä niiden karuun päätökseen.

Pirtumiehet on kolmas Koivukarin Rauman teatterin lavalle dramatisoitava teos. Myös kaksi aiempaa näytelmää syntyivät Koivukarin ja Kirjavaisen yhteistyönä.

