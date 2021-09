Vie meren tuoksuun

Esitys perustuu Lasse Mårtensonin musiikkiin ja lauluihin, musiikin sovitus ja dramatisointi Sofia Finnilä, ohjaus ja dramatisointi Christian Lindroos, kapellimestari Henrik Wikström, lavastus Christer Lågland, koreografia Osku Heiskanen, puvustus Taru Liipola, kampausten suunnittelu Peppi Pennanen, äänitekniikka Jukka Kouhia, valot Reijo Nieminen, näyttämöllä Porin Teatterin laulava ensemble sekä solistivieraana Ami Aspelund. Porin Teatterin kantaesitys 4.9.

Porin Teatteri avaa jälleen uuden oven, näyttämöllisen musiikkikavalkadin Lasse Mårtensonin säveltämiin lauluihin. Mukana on myös muutama laululaina muualta. Esityksessä kuullaan kaikkiaan lähes kolmekymmentä kappaletta. Orkesterina on komeasti ja monipuolisesti svengaava Henrik Wikströmin kvintetti.

Sofia Finnilä on valinnut Mårtensonin laajasta repertuaarista nyt kuultavat laulut. Mukana on ikiklassikoita kuten Myrskyluodon Maija tai Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Mukana on myös harvemmin kuultuja sävellyksiä. Finnilän sovitukset toimivat, ja rytmillistä vaihtelua riittää haikeista lauluista rempseämpiin.

Finnilä on myös dramatisoinut esityksen yhdessä ohjaaja Christian Lindroosin kanssa. Tarinassa piirretään lyhyin viivoin elämänkaarta. Laulujen välissä on vain lause tai pari, mutta se riittää. Lopputulos on viihdyttävä ja visuaalisesti näyttävä. Koreografi Osku Heiskanen saa näyttelijät käyttämään tanssijalkaansa ripeään tahtiin. Muutenkin ison ryhmän liikuttelu näyttämöllä toimii sujuvasti. Christer Låglandin pelkistetty pitkähkö laituri sopii tähän tarkoitukseen hyvin.

Ami Aspelundin hieno tulkinta Mårtensonin sävellyssanoituksesta Toivoni mun herkistää kuulijan. Myös Maria Peren ja orkesterin jazzin suuntaan kasvava esitys Jumala rakastaa maailmaa soi vakuuttavasti. Yksi illan showstoppereista oli ehdottomasti Vesa Haltsosen esittämä Laiskotellen. Kappaleen keskivaiheilla Haltsosen huuliharppusoolo avasi taivaat. Myös esimerkiksi Peter-Sebastian Lehtosen ja Oskari Penttilän yhteisesitys laulusta Poika oli mainio. Tässä vain muutama poiminta hienosta illasta.

Finnilä ja Wikström ovat harjoituttaneet laulajat hyvin tuloksin. Teatterin näyttelijöiden musiikillinen osaavuus yllättää. Hienojen sooloesitysten lisäksi näyttelijät taipuvat kuoromaiseen ilmaisuun. Sointi oli balanssissa. Pitkin iltaa laulukööri tarjosi herkkää, komeaa ja tarpeen tullen voimallisempaakin ilmaisua.