Vooosh!

Käsikirjoitus Philip Ridley, ohjaus ja suomennos Reetta Vehkalahti, tekniikassa Andrew Ahtiainen, Pedro García Diaz ja Sami Rosnell, liikkeen asiantuntija Tiina Santavuo, roolissa Henri Välikangas. Rakastajat-teatterin ensi-ilta 3.9. Studio Hilkassa.

Samaan aikaan, kun perjantai-illan uutiset kertoivat Koskelan teinisurmaan liittyvistä tuomioista, Rakastajat-teatterin Studio Hilkassa sai suomenkielisen kantaesityksensä monologi, joka keskittyy koulukiusaamiseen ja jatkuvaan pahoinpitelyyn.

Vooosh! on pääosin raaka ja rankka. Sen ikäsuositus on K-13. Kyseessä on brittiläisen Itä-Lontoossa kasvaneen Philip Ridleyn (s. 1957) tekstiin perustuva esitys. Sen on suomentanut ja ohjannut Reetta Vehkalahti. Hän on kertonut, että pyrki kaikin tavoin varomaan, ettei täynnä väkivaltakohtauksia oleva teksti söisi ja turruttaisi tulkintaa. Tässä hän on onnistunut täydellisesti. Vauhdikas esitys on rakennettu huolella ja se on täynnä oivalluksia. Siinä on monenlaisia vivahteita tragikomiikasta pelokkuuteen sekä henkiseen että fyysiseen kärsimykseen.

Päähenkilön, nuoren pojan koti on turvallinen, mutta kouluilmapiiri on yhtä helvettiä. Jo koulumatkoillaan hän joutuu tarkkailemaan ympäristöä intensiivisesti. Edessä tai lähikulmilla saattaa törmätä kiusaajiin. Varotoimista huolimatta usein käy, että hänet napataan. Kiinni joutuessaan hän antautuu maahanlyötäväksi, hakattavaksi, potkittavaksi ja syljettäväksi.

Monologin esittäminen on näyttelijälle vaativa urakka. Näyttämöllä yksin olevan esiintyjän on luotava katsojien eteen erilaisia maailmoja käytännössä tyhjästä. Rakastajat-teatterin uusin kiinnitys Henri Välikangas hallitsee täysin tämän monologin esittämisen. Hänellä on selkeä ja monin tavoin vivahteikas ääni, jolla tarinaansa kertoo.

Välikangas ei haparoi tunnin mittaisessa esityksessä hetkeäkään, vaan antautuu täydelle tulkinnalle väkivallan uhriksi joutuneesta koulupojasta. Kyse on poikkeuksellisesta huippusuorituksesta. Pakoilukohtauksissa näyttelijän mainio, lähes plastinen liikkuminen rytmittää karua tarinaa. Liikunnan ohjauksessa on oivallisesti ollut apuna tanssitaiteilija Tiina Santavuo.

Tarinaan sisältyy myös toinen taso, jossa kiusattu pakenee tuntemuksiaan kuvitteelliseen tuhoutuneeseen maailmaan, jossa ei ole väkivaltaa eikä paljon muutakaan.

Esitys on ensi vuonna lähdössä myös kiertueelle kouluihin, eri kulttuuritiloihin ja festivaaleille.