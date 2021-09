Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings on onnistunut fuusio uutta supersankarielokuvaa ja kiinalaista taistelulajielokuvaa, wuxiaa.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ohjaus Destin Daniel Cretton, pääosissa Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina. 132 min. K12. ★★★

Oli vain ajan kysymys, milloin Marvel tekee elokuvan aasialaisesta supersankarista. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings on onnistunut fuusio uutta supersankarielokuvaa ja kiinalaista taistelulajielokuvaa, wuxiaa. Tulos on viihdyttävä, vauhdikas ja mukavan myyttinen megaseikkailu. Kiinaakin puhutaan ja paljon.

Itse tähteä esittää yllättävänkin vähäeleisesti kanadankiinalainen Simu Liu. Shang-Chi on tavallisen oloinen heppu, joka vain haluaisi elellä elämäänsä San Fransiscossa kaverinsa Katen kanssa, jota Awkwafina esittää luonnollisen räiskyvästi.

Kätketyn menneisyyden lohikäärmeet nostavat päätään, kun Shang-Chin isä Wenwu kutsuu. Isän roolissa nähdään Wong Kar-Wain elokuvista tuttu Tony Leung. Hänen roolituksensa on osoitus siitä, miten Marvelin pomo Kevin Feige etsii paitsi kiinnostavia ohjaajia, myös kovia draamanäyttelijöitä miljardielokuviinsa.

Kymmenen taikarenkaan avulla supervoimat saaneen ja niiden avulla saman nimisen tuhatvuotisen rikosorganisaation rakentaneen isän rooli olisi helppo vetää kliseisen kaksitasoisesti. Leung onnistuu tuomaan siihen aidon makuista traagisuutta. Rakkaudesta se rikollinenkin tappaa.

Wenwu (Tony Leung) ja Shang-Chi (Simu Liu) ottavat yhteen maagisessa seikkailussa.

Kun ensimmäinen taistelu alkaa bambumetsässä ja saa yllättävän emotionaalisen käänteen, tajuaa olevansa aika eri maailmassa kuin Marvelin tarinoissa yleensä.

Komeita taisteluita riittää ja visuaalinen huvipuistoajelu kulkee kovaa. Toiminnan askelmerkit ovat kekseliäitä. Marvelin tutusta nopeasta leikkauksesta on otettu pari askelta kohti perinteisen wuxian tyyliä, jossa kamera seuraa pitkiä koregrafioita.

Japanilais-amerikkalainen ohjaaja Destin Daniel Cretton on tehnyt vahvan materiaalin ja taitavan stunt-tiimin kanssa hyvää perustyötä. Shang-Chi on parasta Marvelia vähään aikaan. Se on sopivalla tavalla omanlaisensa. Siinä on sydäntä ja ennen kaikkea taitavia näyttelijöitä, jotka saavat uskomaan siihen sydämeen. Mitä tahansa Michelle Yeoh sanoo, minä kyllä ostan sen.

Huumoria riittää, kun Awkwafina törmäilee ja menneisyydestä palaava yllätyshahmo hölmöilee. Ja kun taivaan portit lopussa aukeavat, ollaan niin eeppisiä – ihan sanan perinteisessä mielessä – että vuorotellen naurattaa ja itkettää.

Oikean maailman poliittiset jännitteet ovat toki vain mauste tässä amerikkalais-kiinalaisessa fuusioateriassa. Amerikkalaisen ja kiinalaisen kulttuurin kohtaamistakin käsitellään noin kahden minuutin ajan. Varsinainen annos on perhesuhteita, sitoumusta ja itsensä löytämistä.

Alkuperäiseen Shang-Chin hahmoon on sisäänkirjoitettu urpoutta ja stereotypian riskiä. Hahmo oli 1970-luvulla Marvelin veto lähteä mukaan ajan kungfu-villitykseen. Vuonna 2018 Black Panther nousi elokuvansa myötä ikoniseksi afrikkalaiseksi supersankariksi.

Ihan samaan Shang-Chi ei ehkä yllä, mutta laajentaa raikkaasti Marvelin maailmankarttaa ja ravistelee pois suurimman osan urpoudestaan. Uudesta sankarista tulee tietysti aikanaan osa Marvelin kostajakonetta. Pääasia on, että ensiesiintyminen potkii omilla jaloillaan.