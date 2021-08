Nouseva brittibändi teki Eppu Normaalin klassikosta oman versionsa – Kysyimme Aku Syrjältä, miltä se kuulostaa

Eppu Normaalin jäsenet olivat palaamassa kesän viimeiseltä keikalta Virroilta, kun tieto kappaleesta tuli. Se kuunneltiin keikkabussissa välittömästi.

Suomen menestyksekkäimpiin yhtyeisiin kuuluvan Eppu Normaalin varhaiskauden Poliisi pamputtaa taas -kappale on saanut osakseen poikkeuksellisen kunnianosoituksen Britanniassa.

Paikallinen punkbändi Chubby and the Gang on julkaissut kappaleesta cover-version. Brittiyhtyeen kappale on nimeltään Getting Beat Again.