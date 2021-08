Täydellinen lauantai

Käsikirjoitus Florian Zeller, suomennos Reita Lounatvuori, ohjaus Christian Lindroos, lavastus Teemu Loikas, pukusuunnittelu Sara Lehtonen, kampausten suunnittelu Peppi Pennanen, äänet Jukka Kouhia, valot Reijo Nieminen, rooleissa Pekka Hänninen, Maria Palmu, Oskari Penttilä, Marko Honkanen, Peter-Sebastian Lehtonen, Mirva Tolppanen ja Vesa Haltsonen. Porin Teatterin ensi-ilta 28.8.

Porin Teatteri on napannut ohjelmistoonsa oivan komedian. Kyseessä on suureen suosioon nousseen ranskalaisen nuoremman polven kirjailijan ja ohjaajan Florian Zellerin luomus vuodelta 2013. Zellerin ohjaama elokuva The Father sai viime vuonna neljä Oscar-ehdokkuutta.

Täydellinen lauantai (Une heure de tranquillité) alkaa onnellisissa merkeissä. Päähenkilö Markus saapuu kotiin kainalossaan kauan kaipaamansa äänilevy. Kyseessä on (fiktiivisen) klarinetisti Neil Youartin albumi Me, Myself and I. Teoksella ei ole tietenkään mitään tekemistä Beyoncén kappaleen kanssa. Nyt liikutaan lähemmäksi 1940-luvun tyyliä, jolloin Billie Holiday levytti saman nimisen laulun.

Markus aikoo siis omistautua tunniksi itselleen ja löytämälleen harvinaiselle LP-levylle. Kunnon komedian tavoin toiveen täyttymiselle asettuu este toisensa jälkeen: väärinkäsityksiä ja suuria paljastuksia. Esitys kiidättää Markuksen eteen tihenevällä tahdilla rakastajia, rakennusmiehen, sitkeän naapurin, parhaan kaverin ja angstisen teinin. Yhtä rauhallista hetkeä ei siis tule.

Christian Lindroosin ohjaus pitää komediallisen hullumyllyn hyvin kasassa. Pakollisen pohjustusjakson jälkeen näytelmä saa siivet alleen. Rytmitys ja sanailu toimivat. Intensiivisyys kasvaa näytelmän edetessä. Loppumetreillä moni katsoja pidättelee jo hengitystään.

Markusta näyttelevä Pekka Hänninen tekee ison roolin ja onnistuu siinä. Koko ajan näyttämöllä ollen hän hallitsee komedian eri vivahteet. Maria Palmu vaimon roolissa löytää helposti oikeanlaista kemiaa vastanäyttelijöihinsä. Näytelmä vilisee hauskoja hahmoja. Erityisesti mieleen jäävät mainiot Marko Honkanen surkeana remonttimiehenä ja Peter-Sebastian Lehtonen alakerran sinnikkäänä puolalaisena. Hersyviä olivat myös herkkä goottiteini (Oskari Penttilä) ja pariskunnan parhaat ystävät Mirva Tolppanen ja Vesa Haltsonen. Jokainen on löytänyt hahmoilleen sopivan kuosin, joka laajentaa esityksen viihdyttävyyttä.

Läpi näytelmän tapahtumapaikkana on iso olohuone yksine ovineen. Se riittää, sillä Teemu Loikaksen lavastus on näyttävä ja toimiva, kuten aina.