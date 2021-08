”Vieraana tulin tänne, vieraana lähden pois. Mua kukat toukokuulla niin viehättäneet ois.” Franz Schubertin laulusarjan Winterreisen ensimmäinen lied kolahtaa aina yhtä lujaa.

Baritoni Aarne Pelkonen ja pianisti Juho Alakärppä ryhtyivät tehtävään, johon harvalla on rohkeutta. Duo esitti samana päivänä kaikki Franz Schubertin laulusarjat: Die schöne Müllerin (kaunis myllärintytär), Winterreise (talvinen matka) ja kustantajan kokoaman Schwanengesang (joutsenlaulu).

Musiikkia oli yhteensä lähes kolme ja puoli tuntia, ilman laulujen välisiä taukoja, kolmessa eri konsertissa. Laulusarjan laulut on tarkoitus esittää yhtäjaksoisesti peräkkäin, kuten Pelkonen ja Alakärppä tekivätkin.

Die schöne Müllerin -sarjassa myllärin oppipoika rakastuu kauniiseen myllärin tyttäreen. Riuduttuaan rakkauden tuskissa oppipoika hukuttautuu myllypuroon. Pelkosen äänenkäytön ilmeikkyys tavoittaa ensimmäisen kliimaksin viidennessä laulussa Am Feierabend (illan tullen). Temponvaihtelut rauhallisesta vauhdikkaaseen, kera Alakärpän pianon soinnuista hurjiin juoksutuksiin, roihauttaa tunteet valloilleen.

Dramaattisin sarjan laulu oli julistava Mein (minun nro 11) ja seuraavassa Pause-liedissä (välisoitto) Pelkosen baritonin soivuus otti aimo harppauksen. Sen jälkeen yleisö tempaistiin mukaan tunteiden vuoristorataan.

Winterreisesta duolla on ilmeisesti eniten esityskertoja. Pelkonen eläytyi laulujen tulkintaan täysipainoisesti. Matkaajan korpivaellus, jolla hän muistelee uskotonta rakastettuaan, sai duolla toden tuntuisen asun, niin runojen psykologisella kuin fyysisellä tasolla.

Yksinäisyys-teeman lohduttomuutta kevensi runojen kuvaama autio talvimaisema, mikä suomalaisille on tuttua. Tosin ”oikeat” talvet, taitavat nekin olla kohta muisteluksien varassa.

Die schöne Müllerin ja Winterreisen runoilija on Wilhelm Müller. Schwanengesangin seitsemän ensimmäistä tekstiä on Ludwig Rellstabin, nrot 8-13 Heinrich Heinen ja nro 14 on Johann Gabriel Seidlin.

Schubertin kuolinvuonnaan 1828 säveltämistä lauluista, jotka muodostavat Schwanngesangin, on Ludwig Rellstabin runoista tunnetuimmaksi ja suosituimmaksi tullut Ständchen (serenadi). Duo esitti sen koruttoman puhuttelevasti.

Heinrich Heinen Atlas-runo, jossa kreikkalaistaruston sankari Atlas kantaa harteillaan taivaankantta, toi illan Venetsialaiset mukaan konserttiin. Niin rajusti jysähtelivät pianistin bassopuolen sävelet eikä baritoni jäänyt yhtään voimainmittelössä jälkeen.

Die Taubenpost, Schubertin viimeinen laulusävellys päätti konserttisarjan uskollisuuden ja luotettavuuden ylistykseen.

Schubert-triptyykki. Franz Schubertin kolme laulusarjaa Die schöne Müllerin klo 13, Winterreise klo 17 ja Schwanengesang klo 20 Harjavalta-salissa 28. 8. Aarne Pelkonen, baritoni ja Juho Alakärppä, piano. Satasoitto-festivaali Kokemäellä ja Harjavallassa 27.8. - 5.9.