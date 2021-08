Vasta viime aikoina on ymmärretty suurlähettiläs Tapani Brotheruksen ponnistelujen merkitys Chilessä 1970-luvulla.

Pirjo Houni on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan diplomaatti Tapani Brotheruksen elämästä muun muassa Chilessä, Norjassa, Iranissa ja Etelä-Afrikassa.

Pirjo Houni: Salattua diplomatiaa. Tapani Brotheruksen tarina. Siltala. 2021. 319 sivua.

Suurlähettiläs Tapani Brotherus (s. 1938) on toisen polven diplomaatti, isoisä taas oli Helsingin Yliopiston rehtori. Hän on tunnettu humaanista elämänkatsomuksestaan. Toimittaja Pirjo Houni, jonka erityisalaa ovat henkilöhaastattelut, on kirjoittanut Brotheruksesta mielenkiintoisen kirjan, jossa tämän ajoittain jännittävätkin elämänvaiheet käydään läpi vauvaikäisestä eläkepäiviin.