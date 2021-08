Ole niin kiltti, älä rakasta häntä (The Last Letter from Your Lover). Ohjaus Augustine Frizzell, päärooleissa Shailene Woodley, Felicity Jones, Callum Turner ja Nabhaan Rizwan. 110 min. K12. Promenadi. ★★★

Brittiläinen Jojo Moyes on tämän hetken suosituimpia viihdekirjailijoita. Ole niin kiltti, älä rakasta häntä on toistaiseksi vasta toinen elokuvaversio Moyesin romaaneista. Ensimmäinen oli Kerro minulle jotain hyvää (2016), ja menestystä lienee tälläkin kertaa luvassa.

Ikävä kyllä, kirjojen oudot suomennokset kulkeutuvat myös elokuviin. En vilpittömästi ymmärrä, mihin uusimman elokuvan nimi viittaa: kuka niin sanoo ja kenelle? Alkuperäinen nimihän tarkoittaa ”rakastajasi viimeistä kirjettä”, ja siitä juuri elokuva kertookin.

Uuden Moyesin on ohjannut yhdysvaltalainen Augustine Frizzell, jolle tämä on toinen pitkä elokuva, ja se lupaa kiinnostavaa jatkoa uralle. Ole niin kiltti on laadukasta romanttista viihdettä, jossa on ymmärretty historiaa, myös lajityypin näkökulmasta. Television puolella Frizzell on ohjannut Euphoria-sarjan aloitusjakson, mikä on kelpo meriitti.

Moyesin romaani on kaivettu kirjailijan uran alkupuolelta, vuodelta 2008. Tarinassa liikutaan kahdessa ajassa. Nykyhetkessä nuori lontoolainen toimittaja Ellie (Felicity Jones) löytää sattumalta arkistosta kiehtovan kirjeen 1960-luvulta, ja rinnakkaistarinassa menneisyydessä kerrotaan, mihin kirje liittyy.

Big Little Lies -sarjasta tuttu, valovoimainen Shailene Woodley on takauman edustusrouva Jennifer, jonka mies (Joe Alwyn) tekee uraa politiikassa. Hän tarjoaa vaimolleen hulppeat puitteet mutta onttoa elämänsisältöä. Eräänä päivänä Rivieran huvilalle saapuu älykäs ja särmikäs toimittaja (Callum Turner).

Nykyajan Ellie puolestaan tutustuu lähemmin ujonpuoleiseen arkistonhoitajaan Roryyn (Nabhaan Rizwan).

Erityisesti 1960-luvun osuus toimii, ja pääpari näyttelee vakuuttavasti, mutta siihen verrattuna Ellien aherrus on vain höpsöä romanttista komediaa. Kaksi eri tyylilajia ei asetu tasapainoon keskenään, eikä Ellien ja Roryn tutkimustyötäkään kuvata juuri lainkaan, vaikka juuri siitä syntyisi lisäjännitettä.

Elokuva tulee osoittaneeksi, miksi romanttinen komedia jää nykyään usein laimeaksi. Romantiikka tarvitsee esteitä ja vaikeuksia, ja entisaikana ne olivat todellisia. Avioeroja ei niin vain otettu.

Ellie ja Rory sen sijaan pähkäilevät, pitääkö Whatsapp-viesteihin vastata viiden tunnin vai viiden päivän kuluessa.