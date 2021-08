Seppo Verho: Leppoisa vanhuus, Jan Neva: Mytologia. Poriginal-galleria, Eteläranta 6, Pori, avoinna 31.8. saakka ti-su kello 11-18.

Seppo Verhon (s. 1947) valokuvissa tarkastellaan vanhuutta. Teemaa lähestytään erilaisista kerronnallisista tulokulmista. Öinen tunnelma, syvät mustat alueet ja jyrkät kontrastit hallitsevat kuvapintoja.

Sopeutuminen-teoksessa ikääntyvä mies makaa metsässä lahoavien puiden keskellä. Ihon uurteet piirtyvät tummina, kuin nokisina. Luonto, valaistus ja hahmo korostavat tilanteen lavastuksellisuutta. Kohtauksen synkkyys on tuotettua ja siksi itseironista. ”Kuolema on väistämätön, sen kanssa on opeteltava tulemaan toimeen, muuten vanhuus happanee”, taiteilija kirjoittaa.

Toisaalla latausta viritetään graafisin keinoin. Dementia-teoksessa ihmisen kasvokuvasta on revennyt suikale ja repeämästä pukkaa kirkkaan punaista risukkoa. Picassomaisen intensiivinen katse ja kollaasisommitelma viittaavat tuimassa julistavuudessaan menneille vuosikymmenille.

Taiteilijaa mukaillen kuvan alle voisi tekstata varoituksen: ”Elämä tuhoaa käsityskykysi”.

Seppo Verho: Kirkas ajatus ja Dementia, 2021, digitaaliset mustesuihkutulosteet paperille, koot 90 x 60 cm ja 90 x 90 cm.

Alakerrassa Jan Nevan (s. 1974) näyttely tarjoilee herkkuja klassisten maalaustekniikoiden ihailijoille. Melko tiiviisti ripustetut, kookkaat teokset yhdistelevät figuratiivisia yksityiskohtia ja ekspressiivistä maalin käsittelyä.

Maskuliiniset hahmot kuvataan traagisina, feminiiniset perinteisesti neitseellisinä tai eroottisina. Kristus huutaa tuskaansa ja Atlas on voimiensa vanki. Alastonta keisaria verhoaa tahmainen huntu, joka näyttää vallantäyteisen hahmon henkisen taakan, jopa suoranaisen itseinhon.

Parin vuoden takaista Pariisin Notre-Damen katedraalin tulipaloa kuvataan spektaakkelimaisesti. Kohtalokkaat tehot otetaan maksimaalisesti käyttöön, kun valkea Maria-patsas kannattelee Jeesus-lasta savun ja romahtavien kattorakenteiden keskellä.

Jan Neva: Alaston keisari, 2015, öljyväri alumiinille, 190 x 112 cm.

Maalaukset palauttavat mieliin kansainvälisten uutiskuvien visuaalisen yltäkylläisyyden, joka kuitenkin tuntuu vertauskuvallisuudessaan ja näyttävyydessään yhä ylittämättömältä.

Tällä kertaa kahden kerroksen näyttelyt eivät kaikessa dramaattisuudessaan tunnu saavan virtaa toisistaan. Ennemminkin korostuu niiden yhteinen pyrkimys esitellä tekijöidensä hallitsemia erilaisia tekniikoita ja tehosteita.

Ehkä tarkoitus ei ollutkaan puhutella katsojan tunteita vaan ennemminkin näyttää, miten vaikeaa omia tunteita on jakaa.