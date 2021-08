Teatteriarvio: Noita Nytenenän elämäntaparemontti viihdyttää kaiken ikäisiä

Noita Nytenenän elämäntaparemontti

Käsikirjoitus Erja Lehtonen, ohjaus Lehtonen ja Kai Tanner, musiikki Sami Rosnell, puvustus Saara Heinonen, Sari Peura, Anne Rantala ja Mirja Piippo, valosuunnittelu Toni Randell, rooleissa Erja Lehtonen, Sami Rosnell ja Rae Reinvall, tuotanto Rakastajat-teatteri. Kantaesitys Kehräämössä 13.8.

Yli 30 vuoden ajan eri seikkailutaloissa bongattu Neiti Noita Nytenenä on nyt saanut elämänsä roolin. Hän on vihdoin päässyt ansaitsemaansa valokiilaan ja juonelliseen kertomukseen Rakastajat-teatterin estradilla. Kertomus avaa katsojille syvemmän luotauksen hänen sisimpäänsä.

Erja Lehtosen käsikirjoittamalla ja näyttelemällä isonenäisellä noidalla on edelleen maailman suurin ja itsekkäin ego, mutta hänestä paljastuu myös haavoittuvuutta ja jopa jonkinasteista ymmärrystä toisia kohtaan.

Tarinan juoni lähtee liikkeelle puhelinsoitosta Taikakuja viiteen. Siinä lääkäri ilmoittaa noidan 550-vuotistarkastuksessa löytyneen lukuisia elämäntapaan liittyviä terveysriskejä. Nytenenän vuosisatainen oleminen on täynnä ongelmia: runsasta luudalla-ajelua, vähän liikuntaa, paljon rasvaista ruokaa ja tietysti makeisia mahan täydeltä.

Itsekeskeinen noita ei tietenkään ota lääkärin terveysraporttia kuuleviin korviinsa, mutta jäniksen yllyttämänä yrittää ainakin hetken korjata tapojaan. Tästä alkaa dilemma, jota tarinassa seurataan.

Erja Lehtonen on saanut tarinaansa ja dialogeihin toimivan kokonaisuuden. Hänen komediallisuutensa on vivahteikasta. Lisäksi Nytenenä näyttää upealta värikylläisissä asuissaan ja tirolilaisissa Heidi-palmikoissaan. Esityksen toisena ohjaajana on Kai Tanner. Vauhdikas tarina pysyy hyvin kasassa ja on suurelta osin erittäinkin hersyvä.

Egosentrisen noidan vastapainona näytelmässä esiintyy kidnapattu nuori muusikkojänis (Sami Rosnell). Esityksen visualiteettiä vahvistaa akrobaattinen rescue-kissa (Rae Reinvall). Lisäksi näyttämön etualalla lattiatyynyillä ensi-illassa istuneet lukuisat lapset olivat vaivatta mukana noidan standup-kyselyissä.

Näytelmän sinänsä oivat laulut olivat ensi-illassa vielä tulkinnallisessa kehittymisvaiheessaan. Tarinan viimeinen laulu Nyt juhlahetki on markkeeraa optimistisuutta ja riemua, mutta loppunumerona sitä voisi huoletta kasvattaa itseään suuremmaksi, todelliseksi Grande finaaliksi.

Elämäntaparemontti kestää vain 45 minuuttia. Aikuiskatsojana olisin voinut seurata esitystä lisääkin, mutta lapsia ja nuorempia ajatellen parempi näin, tiivis ja lyhyt kuin pitkitetty versio.