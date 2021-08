Porilaisesta käräjätuomarista sukeutui ikonimaalari: ”Ikoneissa on tyyntä rauhaa, mikä ei ole tyypillistä nykyajalle”

Ritva Numminen aloitti maalaamisen varttuneessa iässä, mutta on ehtinyt saada oppia mestareilta. Ikoneissa kiehtoo kuvan lisäksi tarina.

Ritva Numminen sanoo, että ikonien maalaamisesta ei tullut hänelle pelkkä harrastus. Se on miltei uusi päivätyö. Kuvan ikoni on Sureva Jumalan äiti, jonka Numminen maalasi vuonna 2020.

Teljän kirkkoon on ripustettu 52 porilaisen Ritva Nummisen maalaamaa ikonia. Asiaan vihkiytymätön saattaa pikaisella silmäyksellä nähdä vain yhä uusia toisensa kaltaisia ihmishahmoja. Kun on kotvan kuunnellut Nummista, alkaa kuitenkin avautua, miten mielenkiintoinen ja moninainen ikonien maailma itse asiassa on.