Taiteilijat muuttivat Helsingistä Euraan rauhallisemman elämän toivossa – He saivat enemmän kuin toivoivat

Ruukinpuistossa on ollut poikkeuksellisen paljon kävijöitä ja näyttelyitä. Erika Hirsimäki ja Eero Pulkkinen toivat kivinavettaan näyttelyn ja konsertteja.

Eura

Kauttuan Ruukinpuisto on tänä kesänä täynnä taidetta. Yksi syy siihen on Euraan Helsingistä muuttanut taiteilijapari Erika Hirsimäki ja Eero Pulkkinen. He ovat luoneet nykytaidenäyttelyn ja konserttisarjan Ahlströmin vanhaan kivinavettaan.