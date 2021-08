Uusia maamerkkejä hakemassa – kaksi taiteilijaa tutkii henkilökohtaista ja yhteiskunnallista eksymistä

Koronatilanne on vaikuttanut vahvasti Satu Haikon ja Reetta Partasen yhteiseen näyttelyyn.

Eksyminen on laaja käsite, ja eksyminen voi olla muutakin kuin pelkästään negatiivinen asia. Tämä käy ilmi Satu Haikon ja Reetta Partasen mielikuvitusrikkaasta mutta temaattisesti yhtenäisestä näyttelystä Eksymisen koordinaatit.

– Koko ihmiskunta on ikään kuin eksyksissä, mutta eksyminen voi olla myös henkilökohtainen seikkailu jopa oman ihon sisällä, kaksikko selittää.

Näyttely on vahvasti korona-ajan innoittama. Korona on vaikuttanut paitsi näyttelyn tematiikkaan, myös taiteilijoiden työskentelyolosuhteisiin.

– Korona on saanut monissa aikaan paitsi eristäytymistä, myös henkistä eksymistä. Moni on jäänyt yksin omien ajatustensa kanssa, Partanen pohtii.

Näyttelyssä sekoittuvat toisiinsa yksilön ja ihmiskunnan yritykset sopeutua uuteen tilanteeseen.

– Eristäydymme ja haemme uudessa maisemassa uusia maamerkkejä sekä yhteiskunnallisesti että yksilötasolla.

Myös ajatus omasta kodista saattaa koronan aikana häilyä. Satu Haiko ei Uudenmaan sulun aikana päässyt juuri kotipaikallaan käymään.

– Turvan ja jatkumon tunne ovat koetuksella. Voi olla ikään kuin kodissa, joka ei tunnukaan omalta kodilta.

Reetta Partanen kuvaa Siniset etäisyydet -teoksessaan sitä, kuinka tavoitteet saavutettuamme kaukana siintää aina uutta tavoiteltavaa.

Haikon ja Partasen Eksymisen koordinaatit -kokonaisuus on yhteisnäyttely sanan tiiviimmässä merkityksessä. Kumpikin on luonut omia teoksiaan itsenäisesti ja erikseen, mutta kommunikaatio on ollut alusta saakka vahvaa.

– Aluksi viestittelimme ja vaihdoimme ajatuksia näyttelyn teemoista, ja myöhemmin lähettelimme toisillemme kuvia teoksistamme. Yhteneväisyydet olivat jopa yllättävän vahvoja, kaksikko kuvailee.

Niinpä Haiko ja Partanen ovat sijoittaneet teoksensa näyttelyyn lomittain. Vaikka molemmilla on oma vahva ilmaisunsa, ei kokija välttämättä arvaisi, mistä toisen kädenjälki alkaa ja toisen loppuu.

Eksyä voi myös muistoihin ja mielikuvitukseen. Satu Haikon Omenapuu I hakee innoituksensa lapsuuden kummitusjutuista, Cornelia runon fantasiamaailmasta.

Eksymisen koordinaatit -näyttely Kankaanpään Galleriassa 28. elokuuta asti. Sekä Satu Haiko että Reetta Partanen ovat opiskelleet Kankaanpään taidekoulussa vuosina 2010–2015.