Rauma Blues perutaan kokonaisuudessaan

Festivaali perutaan ensi kertaa sen 35-vuotisessa historiassa.

Rauma Blues -festivaali perutaan tämän kesän osalta. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää Raumalla 12.-14. elokuuta.

Rauman siirryttyä koronaepidemian leviämisvaiheeseen järjestäjäyhdistys päätti perua tapahtuman. Yhdistys tiedotti, että vaadittavat turvallisuusjärjestelyt tekisivät tapahtumasta kannattamattoman. Tapahtuman peruuttaminen oli välttämätöntä yleisön turvallisuuden ja festivaalin jatkuvuuden takia.

Lähes valmiin festivaalin peruuttaminen viime metreillä tuottaa tappiota mutta huomattavasti vähemmän kuin tapahtuman järjestäminen nykytilanteessa.

– Kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset ja tapahtumien järjestämiskriteerit olivat meillä vielä hallittavissa, mutta leviämisvaiheen ja tuoreiden tiukempien rajoitusten kanssa järjestelyt eivät ole meille mahdollisia. Siksi olemme tänään joutuneet tekemään tämän raskaan mutta välttämättömän päätöksen, toteaa Rauma Blues ry:n Tunnu Pärssinen yhdistyksen tiedotteessa.

Rauma Blues on järjestetty keskeytyksettä 35 vuoden ajan, vuodesta 1986. Näin olleen vuosi 2021 on Rauma Bluesin historiassa ensimmäinen vuosi, kun koko tapahtuma jää väliin.

Pääkonsertin lippuja on myyty Raumalla Hotelli Kalliohovissa, Hotelli Raumanlinnassa sekä Ravintola Buena Vistassa. Näitä lippuja ei ole mahdollista siirtää ensi vuoden festivaalille, joten näistä paikoista lipun ostaneita pyydetään palauttamaan liput rahojen takaisin saamiseksi. Palautus on tehtävä elokuun aikana samaan paikkaan, josta lipun on ostanut.

Lippu.fi:n kautta ostettujen lippujen osalta on vielä epäselvää, onko niitä mahdollista siirtää tulevalle kesälle. Festivaali tiedottaa Lippu.fi -lippuja koskevista palautuskuvioista ensi viikolla. Kulttuurikuppila Brummin nettilippukaupasta ennakkoon Brummin bluesklubille ostetut liput peruuntuvat ja lippurahat palautuvat liput ostaneille automaattisesti ilman erillisiä toimenpiteitä.