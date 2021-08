Historioitsija Teemu Keskisarjan mielestä hänen kalmantuoksuiset tutkimuskohteensa ovat sattumankauppaa ja pakon sanelema valinta

Rikoshistoria on ainoa tie pienten ihmisten henkilöhistoriaan, Teemu Keskisarja sanoo.

Teemu Keskisarja seisoo Tuomarinkylän kartanon pihamaalla ja viittoilee edessä aukeavalle peltoaukealle. Vuonna 1742 alue toimi näyttämönä omituiselle sotahistorialliselle fiaskolle.

Kymmenisen tuhatta suomalaista ja ruotsalaista sotilasta perääntyi pellon poikki. Perässä ahdisteli Venäjän ylivoimainen armeija. Ruotsi ei menettänyt yhteenotossa montaakaan miestä, mutta sen kunnia tahrautui peruuttamattomasti.

Näistä tapahtumista Keskisarjan tekeillä oleva historiateos kertoo.

Kolmensadan vuoden takaiset tapahtumat olivat osa hattujen sotaa, joka päättyi elokuussa 1743 Turun rauhaan.

Keskisarjan mielestä Suomen rahvaan ja eliitin pitkäjänteinen sodanvastaisuus oli osasyy siihen, että Suomi 1800-luvun alussa irtaantui Ruotsista melko juoheasti. Suomen itsenäistymisen idea orasti kauan ennen kuin nationalismia oli olemassakaan.

”Isänmaan kohtalo ratkesi muun muassa tällä pellolla”, Keskisarja toteaa lakoniseen tyyliinsä.

TÄLLAISISTA lausunnoista Keskisarja tunnetaan. Hänen mielipiteensä historiallisista tapahtumista ovat monesti äkkivääriä ja eri linjoilla hänen akateemisten kollegojensa kanssa, eikä hän myöskään arastele kertoa niistä julkisesti. Niin kuin ei mistään muustakaan.

Räväköitä ovat toisaalta hänen aiheensakin. Keskisarja on kirjoittanut tietokirjoja muun muassa 1600-luvun homoista ja aviorikkojista, 1700-luvun eläimiin sekaantumisesta, Suomen ainoasta sarjamurhaajasta Juhani Adaminpojasta sekä Kyllikki Saaren murhasta.

Verta ja suolenpätkiä on riittänyt.

Mikä makaabereissa aiheissa viehättää?

Keskisarjan suuntautumiseen vaikutti sattuma. Eläimiin sekaantumisen ottamista opinnäytetyön aiheeksi kannustivat yliopistolla hänen ohjaajansa Seppo Aalto ja Anu Koskivirta. Keskisarja sanoo, ettei hän sellaisesta teemasta olisi muuten kuullutkaan.

Eivätkä ihmiselämän pimeämmät puolet häntä kiehdo ilman tärkeämpiä höysteitä, hän huomauttaa. Syy ronskeille aiheille on pakottavampi: rikoshistoria on ainoa tie pienten ihmisten henkilöhistoriaan.

Keskisarja selostaa, ettei rahvaan yksityiskirjeitä tai päiväkirjoja ole 1800-lukua edeltävältä ajalta säilynyt. Siksi arjen historian syvyyksiin pääsee ainoastaan tuomioistuinten pöytäkirjoilla, ja tästä lähdeteknisestä syystä johtuen Keskisarja sanoo tutkivansa murhia ja siveettömyyttä.

KESKISARJA on harvoja kotimaisia historiantutkijoita, jonka nimi on suurelle yleisölle tuttu. Suurin syy hänen tunnettuudelleen lienevät hänen provokatiiviset kannanottonsa.

Keskisarja on tunnustautunut muun muassa fanaattiseksi suomikiihkoilijaksi ja englannin kielen vihaajaksi, ilkkunut kolumneissaan somesukupolvelle sekä suomalaisen kolonialismin anteeksipyytelijöille ja väittänyt ihmisten olleen ennen älykkäämpiä kuin nykyään.

Vuoden 2020 tammikuussa Keskisarja nousi uutisotsikoihin käytettyään n-sanaa luennollaan ja todettuaan, että Suuren Pohjan sodan aikana Suomesta vietiin orjia Venäjälle suhteessa väkilukuun enemmän kuin monista Afrikan alueista Amerikkoihin.

Moni piti hänen puheitaan epäkorrekteina.

”Ei kiinnosta pätkääkään somessa mielensäpahoittelut”, Keskisarja ilmoitti tuolloin Helsingin Sanomien haastattelussa.

PROVOSOIKO hän tahallaan?

Tämän Keskisarja kieltää. Hän myöntää kyllä puhuvansa suorasukaisesti ja tiivistävänsä mielellään isoja asioita. Mutta yhdenkään live-yleisön hän ei muista pahastuneen hänen puheistaan eikä hän muista vastaanottaneensa yhtä ainutta vihaviestiä.

Ja mitä n-sanan käytöstä nousseeseen kohuun tulee, sen Keskisarja haluaa tähdentää lähteneen liikkeelle ilmiannosta, jonka pari yliopistoihmistä teki katsottuaan hänen luentovideonsa netistä. Ilmiannon syynä oli Keskisarjan yleisökysymykseen antama ”pikavastaus”, ei hänen varsinainen, käsikirjoitettu esityksensä.

Oman maineensa Keskisarja uskoo syntyneen raskaan kiertue-elämän tuloksena. Normaaliaikoina hän tekee satakunta luentoreissua ympäri Suomea.

”En usko, että kukaan tiedemies kiertää niin paljon kirjastoja, kotiseutu- ja sukujuhlia ja matkaopastuksia. Siihen maine perustuu eikä telkkariin.”

SENKIN Keskisarja kieltää, että julkisuudella olisi hänelle merkitystä. Nuorempana hän saattoi siitä intoillakin, mutta nykyisin hän vain toivoo, että edes pikkiriikkinen sirpale hänen työstään kestäisi aikaa.

”Kuolleiden ihmisten elämän popularisointi on teennäinen ajatus. En ajattele, että olisipa ihanaa, jos satatuhatta helsinkiläistä tuntisi Tuomarinkylän taistelun. Ei se merkitse mulle mitään”, Keskisarja sanoo.

Mikä merkitsee?

”Historia on tärkeää, koska elämme vain kerran. Kuolleiden ihmisten elämällä on itseisarvo. Nykyhetken kokeminen rikastuu siitä, kun tietää, ketkä kaikki näitä polkuja ovat tallanneet. Jotenkin menneisyys hengittää meissä. Siitä ei voi paljoa oppia, mutta se on kumminkin koko ajan läsnä.”