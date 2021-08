Rauman ihme – Taas uusi nuori artisti kerää kovia striimilukuja

Samuli Heimolle tärkeää musiikissa on tunne ja aitous. Williamin esimerkki innosti hänetkin tekemään musiikkia vakavissaan.

Raumalla taotaan jälleen hittejä. Raumalainen Samuli Heimo rikkonee Spotifyssa pian miljoonaan striimin rajan. Hän on kerännyt kahdella suomenkielisellä kappaleella yli 950 000 kuuntelukertaa.

Ehkä voi jo puhua Rauman ihmeestä. Raumalaisen Williamin Penelope oli viime vuoden striimatuin kappale. Tuottajaduo Mazlikin kesähitti I Still Love You on kerännyt yli 680 000 striimauskertaa. Tuottaja Matti Kahikko sai biisinsä mukaan tv-sarjoihin, muun muassa Netflixin suosittuun 13 Reason Why -sarjaan.