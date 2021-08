Pikku Kakkosesta tuttu Siina konsertoi lapsille Kankaanpäässä

Siina ja Taikaradio -orkesterin Duo järjestää lasten konsertin Kankaanpään opistolla.

Yhtyeen keulahahmo Siina on toiminut myös varhaisiän musiikinopettajana Kankaanpään musiikkiopistossa.

Elokuun alku tarjoaa lapsiperheille menoa ja meininkiä, sillä Siina ja Taikaradio -lastenmusiikkiorkesterin Duo musiikkiseikkailee tulevana lauantaina Kankaanpään opistolla.

Orkesteri tuo lavalle Laulubussi matkustaa -konsertin, ja kutsuu koko perheen mukaansa yllätykselliselle kuvitteelliselle bussiretkelle.

Bussiretkellä penkin alta voi löytyä salamatkustajia, bussi voi viedä vaikka keskelle suurkaupunkia tai matkustaja voi joutua keskelle sammakoiden lystikästä hyppelyä.

Leikkisässä Laulubussi matkustaa -konsertissa kaikki on mahdollista ja kaikki pääsevät mukaan yhteiseen lauluun ja leikkiin. Orkesteri kuvaileekin konserttejaan suuriksi muskaritunneiksi.

Duon akustisen lämmin ja innostava musiikki ilahduttaa kuulijansa päivää niin tuttujen kuin uudempienkin laululeikkien sävelin.

Konsertin järjestää Kankaanpään Musiikkiopisto.

Lastenmusiikkiorkesteri on konsertoinut jo yli 14 vuotta ympäri Suomea. Orkesteri on palkittu myös Vuoden Lastenmusiikkiyhtye 2020 -palkinnon.

Yhtyeen keulahahmo Siina on koulutukseltaan varhaisiän musiikinopettaja ja hän on tuttu musiikkitoimittaja myös Pikku Kakkosesta sekä suosittu tubettaja YouTuben Siinan TaikaStudio -kanavalta. Hän on toiminut varhaisiän musiikinopettajana myös Kankaanpään musiikkiopistossa.

Siina & Taikaradio -orkesterin Duo Laulubussi matkustaa -konsertti, lauantaina 7. elokuuta kello 15, Kankaanpään opistolla, Aspin talossa. Sään salliessa konsertti pidetään ulkona.