Pori Jazz julkisti ensimmäiset esiintyjät kesälle 2022 – Lavalle nousee muun muassa John Legend

Pori Jazz julkisti kesän 2022 festivaalin ensimmäiset esiintyjät.

Pori

Pori Jazz tiedottaa ensimmäisistä esiintyjäjulkistuksista kesän 2022 festivaalille. Tuolloin lavalle nousevat tiedotteen mukaan ainakin yhdysvaltalainen supertähti John Legend, brittiartisti Emeli Sandé sekä Hector, kertoo Pori Jazz tiedotteessa.

Pori Jazz järjestetään 55. kertaa 8.–16. heinäkuuta 2022. Vuosien 2020 ja 2021 festivaaleille ostetut liput säilyttävät automaattisesti voimassaolonsa ensi vuoteen.

John Legend on harvinainen ja odotettu Suomen-vieras. Edellisen kerran hän konsertoi Suomessa ja Pori Jazzissa kesällä 2013, jolloin artistin läpimurto maailmanlaajuiseen megatähteyteen odotti vielä vuoroaan.

Legend on kunnostautunut urallaan niin laulajana, säveltäjänä, näyttelijänä kuin tuottajanakin. Uusimman studioalbuminsa vuosi sitten kesällä julkaissut tähtiartisti on myynyt moninkertaista platinaa ja voittanut yksitoista Grammy-palkintoa. Hänen isoin hittinsä on “All of Me”, joka on kerännyt Spotifyssa huimat 1,5 miljardia kuuntelukertaa.

Emeli Sandén lauluääni sekä tulkitsijan kyvyt ovat tehneet ison vaikutuksen suomalaisyleisöön brittitähden aiemmilla Pori Jazz -visiiteillä, jotka koettiin vuosina 2012 ja 2015. Tuoreimman albuminsa Real Life hän julkaisi syksyllä 2019. Brittiartisti teki rakettimaisen nousun pop-taivaalle vuonna 2012, jolloin hänen debyyttialbuminsa “Our Version of Events” oli Ison-Britannian myydyin pitkäsoitto.

Kotimaata ensimmäisissä artistijulkistuksissa edustaa Hector, joka kuuluu Suomen legendaarisimpiin laulaja-lauluntekijöihin. Hector Reimagined -nimellä toteutettavassa konsertissa kuullaan sekä Hectoria itseään että Valtteri Laurell Pöyhösen johtamaa yhtyettä.

Muun muassa Ricky-Tick Big Bandin sekä Dalindèon voimahahmona tunnettu muusikko-säveltäjä Pöyhönen laatii valitsemistaan Hectorin kappaleista uusia sovituksia, joita Porissa esittää varta vasten koottava, suomalaisista eturivin muusikoista koostuva yhtye. Luvassa on sekä Hectorin hittejä että hieman tuntemattomampia sävellyksiä, joita kuullaan toisenlaisina versioina kuin ikinä aiemmin.