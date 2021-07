Festareita, kesäteatteria, konsertteja ja kolopolku – Katso tästä vinkit elokuun kulttuurimenoihin

Kulttuurinnälkäiselle riittää Satakunnassa nähtävää, kuultavaa ja koettavaa elokuussakin.

Satakunta

Kokosimme tähän artikkeliin menovinkkejä elokuussa Satakunnan alueella järjestettävistä kulttuuritapahtumista. Mukana on niin suuria festivaaleja ja konsertteja kuin pienemmän kokoluokan tapahtumiakin.

Ellinoora kipuaa Kirjurin Lokkilavalle lauantaina. Kuvassa hän esiintyy muutamaa viikkoa Porispereä aiemmin järjestetyillä Tammerfesteillä.

Porispere

Kymmenvuotias porilaisten oma festari juhlii syntymäpäiviään heinä–elokuun taitteessa tutussa paikassa Kirjurinluodossa. Tänä vuonna lavalla nähdään muun muassa Beast in Black, Popeda, Gasellit, Litku Klemetti, Apulanta, Ellinoora, Maustetytöt, Viapori, Ursus Factory, Behm, Sanni ja JVG.

30.7.–1.8. Kirjurinluoto, Pori

Kartanon suviehtoo

Vuojoen kartanon 185-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma on koko perheelle suunnattu avoin syntymäpäiväjuhla, jonka teemana on sirkus. Suviehtoon vieraita pyydetään pukeutumaan teeman ja 1800-luvun tyylin mukaisesti. Tapahtumassa toivotaan näkyvän myös runsaasti kansallis- ja kansapukuja. Ohjelma alkaa kello 14 ja luvassa on muun muassa talutusratsastusta, pomppulinna ja pellen esiintyminen. Iltaohjelma alkaa kello 19 ja sen kruunaa Diandra, joka esiintyy kartanon puistossa kello 21.

7.8. Vuojoen kartano, Kartanontie 28 Eurajoki

Hilmanpäivät-näytelmän harjoitukset Veneskosken kesäteatterilla.

Hilmanpäivät-näytelmä

Hilmanpäivät on Jari Hiltusen ohjaama kesäinen ilottelu vpk-aatteen sisäistäneen osuuskaupanhoitaja Kalervon elämästä. Hetkessä kaikki on vaarassa tuhoutua yksien Hilmanpäivien vuoksi, kun hupsu Eveliinakin yrittää sinne mukaan tunkeutua. Vanhalle tuomarille on tullut uusi apulainen. Nuori komea tuomari ja jo häneen kyntensä iskevät kylän postineiti ja apteekkineiti. Kaikki kutsutaan Kalervon rouvan Hilman nimipäiville. Juhlien jälkeen tulee hälytys – tulipalo on syttynyt! Mutta mitä sitten seuraakaan?

1., 3., 4., 5. ja 6.8. Veneskosken kesäteatteri, Soikanraitti 118 Kankaanpää

Kamarimusiikkifestivaali Rauma Festivossa on runsaasti myös lapsille suunnattua ohjelmaa. Lapset ja lapsenmieliset voivat kiertää esimerkiksi Vanhaa Rauman erilaisten eläinten koloihin tutustuen.

Rauma Festivo

Kamarimusiikkifestivaalin teema on vuonna 2021 Kahdeksan elämännautintoa ja seitsemän kuolemansyntiä. Raumalla kuullaan viiden elokuisen päivän aikana kahdeksan pääkonsertin lisäksi Carpe diem -yllätyskonsertteja yli 30 taiteilijan voimin. Osa konserteista striimataan. Lapset ja lapsenmieliset taas pääsevät festaritunnelmaan kolopolulla, jossa tutustutaan QR-koodien takaa löytyvien videoiden avulla erilaisiin Vanhan Rauman asukkeihin. Lapsia viihdyttävät myös Molli-kissan ja Duuri-hiiren luotsaama Leikki-konsertti Posellissa ja kolopolun ystävien maksuton lauluhetki Rauman kauppatorilla.

Etkot 2.8., konsertit 3.–7.8. Rauma, Eurajoki ja kolopolku Vanhassa Raumassa 31.8. asti

Pieni yösoitto

Satakunnan Soitannollinen Seura ry ja Meri-Porin seurakunta järjestävät perinteisen Pieni yösoitto -konsertin Ahlaisten kirkossa. Ohjelmassa on itseoikeutetusti mukana Mozartin Eine kleine Nachtmusik, ja tällä kertaa myös Mozartin Andante KV 315 huilu-harmonikkaduon esittämänä. Säveltäjä Joonas Kokkosen 100-vuotisjuhlavuosi huomioidaan kolmella teoksella. Lisäksi kuullaan Erkki Jokisen, Niccolò Paganinin ja Fernando Sorin musiikkia. Konsertissa esiintyvät huilisti Jukka-Pekka Lehto, harmonikansoittaja Sini Ström, kitaristi Juha-Pekka Peltonen, viulistit Ion Buinovschi ja Hanna Raiskio, alttoviulisti Eeva-Maija Talasma sekä sellisti Klaus Hoffström.

pe 6.8. kello 22, Ahlaisten kirkko, Kirkkokuja 3

Taidenäyttelyitä, Antiikki- & keräilymessut ja venetsialaiset

Elokuussa Kauttuan ruukinpuistossa on avoinna Hunajanjyvä-taidenäyttely tiistaista-sunnuntaihin kello 11–18. Elokuun joka perjantai ja lauantai järjestetään lisäksi äänitaidekonsertteja. Lauantaina 14.8. Ruukinpuistossa järjestetään Antiikki- ja keräilymessut ja lauantaina 28.8. puistossa juhlitaan venetsialaisia kello 18 alkaen.

Kauttuan ruukinpuisto, Eura

Korttelifestarit

Korttelifestarit on koko Porin yhteinen kyläjuhlatapahtuma, jossa pääsee maksuttomasti nauttimaan musiikista, esiintyjistä ja erilaisista aktiviteeteista. Elokuun viimeisenä lauantaina kolmatta kertaa järjestettävissä Korttelifestareissa lavalle nousevat muun muassa Cookie Jar, Muovikukat, Masid & Ebos, Two of Us, Atlases, Wiima co, Syvä Uni, Sun Tanssistudio, Riku Luoma, Blowtorch, Pelon Sirpaleet ja LILLI. Kauppatorin Satakieli-lavalle ja Eetunaukion lavalle nousee yhteensä 22 kokoonpanoa, joista valtaosa on yhtyeitä. Lisäksi estradilla nähdään viime vuoden tapaan tanssia. Tapahtuman järjestää Porikorttelit.

28.8. Porin keskusta

Rock in the Cityssä mahtui kesällä 2020 pitämään hyvin turvaväliä.

Rock in the City

Kirjurissa soi rokki perjantaina ja lauantaina, kun Rock in the City rantautuu yhdentenätoista ja viimeisenä kaupunkina Poriin. Perjantaina lavalle nousevat muun muassa Klamydia, Apocalyptica ja Battle Beast. Lauantaina rokkia tarjoilevat esimerkiksi CMX, Mokoma ja Amorphis.

20.–21.8. Kirjurinluoto Pori

Kuvassa olevat Arttu Takalo ja Varre Vartiainen esiintyvät Validi Karkian pihakonsertissa.

Validi Karkian konsertti

Kitaristi David Chevallier viljelee kuvitteellista jazz-folkia basisti Sébastien Boisseaun ja rumpali Christophe Lavergnen kanssa muodostamallaan triolla. Alunperin jo helmikuulle 2021 suunniteltu yhtyeen Suomen kiertue pääsee nyt käynnistymään elokuussa 2021. He esiintyvät kvartettina trumpetisti Tomi Nikun kanssa. Validi Karkia -klubin konsertti järjestetään Porin Raatihuoneella. Artistit tekevät kiertuetta myös muualla Suomessa.

15.8. klo 18 Pori, Raatihuone

Alaston kaupunki

Näe Porirock-legendat ensimmäistä kertaa yhteisessä konsertissa. Mambasta, Dingosta ja Yö-yhtyeestä tunnetut Eve, Neumann, Tero Vaara ja Jussi Hakulinen nousevat Kehräämön lavalle kolmena peräkkäisenä päivänä elokuun lopulla. Yhteiskonserteissa bändinä toimii säveltäjä-kitaristi Tuomas Wäinölän johtama orkesteri, joka on koottu Suomen eturivin muusikoista. Bändissä ovat mukana muun muassa porilaisille tutut muusikko-näyttelijät Maarit ja Teemu Niemelä. Yhteiskonserteista tullaan tekemään Akun Tehtaan toteuttama tallenne, joka on nähtävissä syksyllä Kehräämö LIVE+ -palvelun kautta.

24.–26.8. kello 19, Kulttuuritehdas Kehräämö Pori

Rauma Blues

36. kerran järjestettävä blues-festivaali järjestetään tänä vuonna kolmipäiväisenä klubikeikkoineen päivineen. Pääkonsertti on poikkeuksellisesti festariteltan sijaan Rauman kaupungintalon pihalla, ja lavalla loistaa kokonaan kotimainen artistikattaus. Klubikeikoilla lavoille nousevat muun muassa Lena & The Slide Brothers Duo (Café Sali pe 13.8.) ja Lefty Leppänen (Wanhan Rauman Kaffebar, to 12.8.) Pääkonsertissa puolestaan nähdään Pepe Ahlqvist & Tomi Leino trio, Charlotta Curves & Helge Tallqvist band, Heikki Silvennoinen band ja Dave Lindholm Lights.

12.-14.8.Rauma

Blue Sea Film Festival

Elokuvafestivaaleilla nähdään kotimaisia ja kansainvälisiäkin uutuuksia, mutta myös lyhytelokuvia, lasten-, nuorten ja erityisryhmien leffoja ja elokuvakasvatusta. Vuoden 2021 teemamaana on Latvia, josta esitetään Raumalla niin draamaa, komediaa, dokumenttia kuin animaatiotakin. Suomalaisten elokuvien listasta ohjelmistossa ovat muun muassa Joona Tenan Peruna, Anna Antsalon Meren tuomat, Sami Pöyryn Punainen kohina ja Suvi Westin Eatnameamet - hiljainen taistelumme. Lisäksi näytetään esimerkiksi Oscar-palkintoja kahminut Sound of Metal.

19.–22.8. Rauma