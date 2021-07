Porilaislähtöinen Johanna Harlin on innoissaan Luokkakokous 3 -elokuvan lähestyvästä ensi-illasta. Hän elää kiireistä kosmopoliitin elämää tulevan aviomiehensä, elokuvaohjaaja Renny Harlinin kanssa.

Tilaajille

Johanna Harlinin esittämä tankotanssija Lill on rivissä toinen oikealta Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily -elokuvan pressikuvassa.

Helsinki

Johanna Harlin (o.s. Kokkila) kuulostaa puhelimessa energiseltä. On keskiviikkoaamu, ja hän on juuri saapunut Helsingin Korjaamolle Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily -elokuvan lehdistötilaisuuteen. Harlin uskoo, että 28. heinäkuuta ensi-iltansa saava elokuva on varma hitti.