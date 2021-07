Raumalla esitettävään näytökseen otetaan vain 30 katsojaa per kerta.

Kesäteatteri: Talo taivasta vasten

Käsikirjoitus Marko Östman, ohjaus Hanna Turunen, puvustus ja hiukset Lotta Selin, lavastus työryhmä ja Rauman nuorten työpaja. Rooleissa Sanna Halminen, Jenni-Stiina Inkinen, Hanne Linnavuori, Jasmin Määttä, Riikka Selin, Joni Sotkasiira, Pauli Teperi, Jesse Vuosjoki ja Iina Östman. TTV Housebändinä Matias Selin, Joni Sotkasiira, Hanna Turunen ja Jesse Vuosjoki. Rauman Iltanäyttelijöiden esitys Vanhassa Raumassa 18.7.

Vanhan Rauman uumenissa sijaitsee keskiajalta peräisin oleva Kalatori. Sen reunustan pienessä ja idyllisessä pihapiirissä näytellään ja lauletaan tänä kesänä.

Katsojia otetaan mukaan vain 30 per näytös. Eli vähemmän kuin näytelmässä on hahmoja. Kaikki Rauman esitykset ovat loppuunmyytyjä. Eikä ihme, sillä miljöön ja toteutuksen kokonaisuus on sympaattinen kuin mikä.

Marko Östmanin kirjoittama Talo taivasta vasten on hauska ja toimiva tarina saman katon alla eläneistä ihmisistä yli 150 vuoden ajalta. Episodimaisissa kohtauksissa käydään erisävyisesti läpi Suomen historiaa ja eri vaiheiden heijastuksia talon asukkaisiin.

Aikamatka on lähes hengästyttävä. Esitys alkaa 1800-luvun nälkävuosista jatkuen maamme sotiin, rauhan alkamiseen, television tuloon aina 70-luvun radikalismiin sekä digiajan saapumiseen. Tarinassa on myös viittaus siihen, miten hilkulla oli, ettei koko vanhaa Raumaa 1970-luvun taitteessa laitettu maan tasalle.

Kiintoisan kavalkadin ohjaaja Hanna Turunen pitää episodien 34 hahmoa hienosti ruodussa. Esitys sisältää myös monia hauskoja oivalluksia. Musiikkinäytelmän lukuisia lauluja säestää mainio housebändi. Erityisesti Pauli Teperi ja Joni Sotkasiira huhkivat näyttämöllä suurimman osan esityksen kulkua. Kummallakin on esitettävänään viisi eri roolia. Heidän krouvikierroksensa innoittamat laulut soivat hersyvinä.

Jenni-Stiina Inkinen (kuusi roolia) lauloi tunteisiin vetoavasti Evakon laulun. Vahvistuksena oli myös Iina Östman. Esityksessä oli monia muitakin tarttuvia versioita tutuista kappaleista. Esimerkiksi Levoton tuhkimo sai pop-ryhmältä hauskan tulkinnan.

Loppupuolella erityisesti ilahdutti Lukko-mestaruuden tunnepitoinen radioselostus (Jesse Vuosjoki). Muutenkin esitys kulkee. On ilo seurata Rauman Iltanäyttelijöiden heittäytymistä kesänäytelmän eri hahmoihin. Episodien sarja päättyy ryhmän komeaan yhteislauluun kappaleella Me ollaan.

Bonuksena esityksen väliajalla saattoi maistella suussa sulavia minttusuklaa-muffinseja, joiden päälle oli tehty sokerista taidokkaita pitsikuvioita.