Suomalaisessa elokuvassa on tapahtumassa kansainvälinen käänne – "Ennen oltiin tyytyväisiä, jos elokuva menestyi kotimaassa"

Erikoistutkija Antti Alanen sanoo, että Suomessa ollaan nyt saamassa elokuvantekoon samanlaista itsevarmuutta kuin Ruotsissa ja Tanskassa yli sata vuotta sitten.

Erikoistutkija Antti Alasen mukaan Suomessa on parisenkymmentä elokuvan tekijää, joilla on kansainvälistä potetiaalia. Juho Kuosmanen (kuvassa) on heitä yksi yksi.

Helsinki

Hytti nro 6 -elokuvan saama tunnustus Cannesissa on merkki suomalaisen elokuvan kansainvälisestä käänteestä, arvioi erikoistutkija Antti Alanen kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista (Kavi).

Suomessa ollaan perinteisesti oltu tyytyväisiä elokuvien kotimaiseen menestykseen. Tämä on Alasen mukaan nyt muuttumassa.

– Suomessa on tällä hetkellä useita nuoren sukupolven elokuvantekijöitä, joilla on kansainvälistä potentiaalia. Aiemmin korkean tason kansainvälistyminen on ollut lähinnä yhden henkilön eli Aki Kaurismäen harteilla.

Alanen ei uskalla lähteä nimeämään tätä uutta tekijäpolvea, jottei ketään jäisi vahingossa mainitsematta. Hän kuitenkin toteaa, että joukossa on parisenkymmentä tekijää, joista Juho Kuosmanen on yksi.

– Muita on tulossa perässä, Alanen toteaa.

Hänen mukaansa Suomessa ollaan nyt elokuvakentällä samassa vaiheessa, jonka Ruotsi ja Tanska saavuttivat jo yli sata vuotta sitten. Sikäläinen elokuva sai kansainvälistä arvostusta jo tuolloin, ja se on kannatellut tekemistä siitä asti.

– Heillä on ollut pitkään itsevarmuus, että heidän elokuvansa kiinnostavat muitakin. Uskon, että Suomessa on nyt menossa tämä käänne, jossa nousemme kansainväliseen arvostukseen ja sen mukanaan tuomaan itsevarmuuteen, Alanen tuumaa.

Lehdistön vastaanotto yhtä tärkeää

Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 palkittiin Cannesissa lauantaina Grand Prix -palkinnolla. Tunnustusta pidetään elokuvajuhlien kakkospalkintona Kultaisen palmun jälkeen.

Suomalainen elokuva on voittanut Grand Prix'n kerran aikaisemmin, kun Aki Kaurismäen ohjaama Mies vailla menneisyyttä palkittiin vuonna 2002.

Kavin Alanen pitää palkinnon ohella merkittävänä Hytti nro 6:n saamaa vastaanottoa maailman elokuvalehdistössä.

– Mielestäni yhtä tärkeää on erittäin komea kansainvälisten arvostelijoiden antama tunnustus elokuvalle. Arvostus on ollut hyvin positiivista, ja se on tullut laajalta pohjalta.

Perjantaina uutisoitiin, että Hytti nro 6 pääsee merkittävään teatterilevitykseen myös Yhdysvalloissa. Levitysoikeudet on ostanut Sony Classics, jolla on aiemmin ollut suomalaisista elokuvista levityksessä ainoastaan juuri Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä.

– Huomattavan levittäjän levitykseen pääseminen lupaa hyvää tekijöille. Kaikki, jotka ovat olleet mukana elokuvan tekemisessä, saavat tästä osansa, Alanen sanoo.

Tunnustus Cannesissa tulee myös todennäköisesti helpottamaan ohjaajan uusien elokuvien rahoittamista jatkossa. Budjetit voivat lisäksi olla aiempaa suurempia.

– Mukaan voi myös saada jatkossa sellaisia esiintyjiä, joiden kohdalla raha voisi muuten olla kynnyskysymys, Alanen pohtii.