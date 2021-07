The Hitman’s Bodyguardin jatko-osa on pyöreä nolla: Toivottavasti näyttelijät ovat saaneet hyvät rahat itsensä munaamisesta, toivoo kriitikko

The Hitman’s Bodyguardin jatko-osa on tylsä ja typerä toimintakomedia.

Hitman’s Wife’s Bodyguard, ohjaus Patrick Hughes, pääosissa Ryan Reynolds, Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas. 100 min. K16. ★

Yksi nyky-Hollywoodin säännöistä on se, että jos joku elokuva on hiukankin menestyksekäs, sille tehdään jatko-osa. Toinen sääntö on, että jatko-osan täytyy olla tasan edeltäjänsä kaltainen. Lopputulos tästä kyynisestä pelistä on useimmiten pyöreä nolla.

Ja pyöreä nolla on myös Hitman’s Wife’s Bodyguard, australialaisohjaaja Patrick Hughesin jatko-osa vuoden 2017 toimintakomedialleen The Hitman’s Bodyguard, jossa Ryan Reynoldsin esittämä turvamies Michael Bryce joutui suojelemaan tärkeänä todistajana toimivaa palkkamurhaaja Darius Kincaidia (Samuel L. Jackson).

Kincaidin murhattua Brycen suojeleman japanilaisen liikemiehen Bryce on vajonnut masennukseen ja painajaisiin, ja hänen lupansa turvamiehenä on vaarassa. Terapeutti käskee Brycen unohtaa turvamiehen hommat ja painua hermolomalle.

Kun Bryce loikoilee Caprin auringossa, paikalle pöllähtää Darius Kincaidin nuorikko Sonja (Salma Hayek) lauma pyssymiehiä perässään. Konnat ovat siepanneet Dariuksen ja Sonja tarvitsee Brycen apua saadakseen miehensä takaisin. Bryce ei ole lainkaan halukas moiseen.

Käänteen kautta Darius, Sonja ja Bryce päätyvät epätoivoiselle reissulle estämään kreikkalaismijardööri Aristotle Papadopouloksen (Antonio Banderas) suunnitelmat tuhota koko EU:n infrastruktuuri kostoksi EU:n Kreikalle asettamista pakotteista.

Palkkamurhaaja Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) ja turvamies Michael Bryce (Ryan Reynolds) kohtaavat jälleen.

Hughes kiinnitti Hollywoodin huomion esikoispitkällään Red Hill (2010), joka on eräänlainen australialainen nykywestern. Vauhtia hän osaa pitää yllä siinä kuin kuka tahansa toimintagenren keskiverto-ohjaaja, eikä olekaan hänen vikansa, että Hitman’s Wife’s Bodyguard on typerä ja tylsä.

Syy on Tom O’Connorin sekä Philip ja Brandon Murphyn käsikirjoituksen.

Käsikirjoittajat ovat ajatelleet, että loputon kiroustulva kauniin naisen suusta on valtavan hauskaa ja että toimintaosuuden voi kuitata pöhköllä Bond-elokuvia apinoivalla tarinanpuolikkaalla.

Muutamaa hymähdystä enempää ei huumori kirvoita, ja toimintapuoli on sekä typerää että umpituttua.

Sekä Reynolds että Hayek ja Jackson ovat hienoja näyttelijöitä hyvissä rooleissa ja hyvän ohjaajan käsissä, mutta komedianäyttelijöiksi kenestäkään heistä ei oikein ole. Reynolds on irtonaisin ja komediantajuisin, mutta Hayek tyytyy päästelemään täysillä yli kurkku suorana, ja Jackson on oma aggressiivisen hölösuinen itsensä.

Toivottavasti Antonio Banderas on saanut edes hyvät rahat siitä, että on mennyt munaamaan itsensä suoraan Bond-elokuvista lainatun roiston roolissa. Muutaman minuutin roolin tekevästä Morgan Freemanista puhumattakaan.

Loppukohtaukset summaavat ääliömäisyyden huipun. Elokuva olisi siedettävä, jos se olisi parodia, mutta ei se ole.

