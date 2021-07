Aksu Pajala ja Tony Gummerus loihtivat drinkkejä baarikojulla. Pajalan mielestä jatseilla on ihanaa ja parasta olla töissä. – Tuntuu, kuin kotiin pääsisi. Kaikista täällä huokuu, että on mukavaa päästä pois neljän seinän sisältä, hän sanoo. Molemmat ovat olleet jo vuosia ravintola-alalla. – Näkee, kuinka paljon ihmiset tarvitsevat tätä ja kuinka paljon tapahtumille on tullut turpaan parin viime vuoden aikana, Gummerus miettii.