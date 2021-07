Myrskyluodon Maija. Teksti Anni Blomgvist, dramatisointi Jussi Helminen, musiikki Matti Puurtinen, ohjaus Lauri Ketonen, musiikin sovitus ja toteutus Juha Antikainen, koreografia Sonja Sorvola, pukusuunnittelu Kaisu Rytisalo, keskeisissä rooleissa mm. Anna Rosaliina Kauno, Markus Vatka ja Kati Nordman. Teatteriyhdistys Faken ensi-ilta Pyhärannan Santtion kesäteatterissa 10.7.

Tilaajille

Raumalainen Teatteriyhdistys Fake on tuottanut isotöisen laulunäytelmän Pyhärannan uusitulle kesänäyttämölle. Myrskyluodon Maijan kulisseissa tanssii parhaimmillaan lähes kolmekymmentä harrastajanäyttelijää.

Pyhärannan kesäteatterin ilmettä on uudistettu onnistuneesti. Katsomo ja näyttämö on siirretty kohti merenrantaa. Uusi katsomo on myös saanut tervetulleen katoksen.

Kaunista merenrantanäyttämöä voisi tuijotella hieman kehnommankin näytelmän parissa. Nyt siihen ei ole tarvetta. Nähtävillä on mallikkaasti toteutettu suosikkisovitus Myrskyluodon Maijasta.