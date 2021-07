Chelsea Stardustin kauhukomedia Satanic Panic jää sekavaksi ja laimeaksi.

Rebecca Romijn on herkullisen ilkeä Satanic Panic -elokuvan satanistien ylipapittarena.

Komedia

Satanic Panic, ohjaus Chelsea Stardust. Pääosissa Rebecca Romijn, Hayley Griffith, Arden Myrin, Ruby Modine. 85 min. K16.Ensi-ilta: Promenadi 9.7. klo 20.45. ★

Komedia on vaikea elokuvan lajityyppi, ja vielä vaikeampia ovat sen erilaiset alalajit, kuten kauhukomedia. Aiemmin muun muassa tuottaja Jason Blumin (Get Out, BlacKkKlansman) assistenttina usein toimineen ja hänen kauttaan ohjaamaan päässeen Chelsea Stardustin esikoispitkä ohjaustyö Satanic Panic yrittää olla messevä kauhukomedia, mutta onnistuu olemaan vain aivan umpisurkea.

Nuori, naiivi ja köyhä Sam (Hayley Griffith) on viimein saanut työpaikan pizzalähettinä. Hyvien tippien toivossa Sam lähtee kuskaamaan viittä pizzaa kaupungin hienostoalueelle. Siellä hän törmää yläluokkaisiin satanisteihin, jotka etsivät neitsyttä voidakseen tuoda palvomansa demonin maan päälle. Ja, kuinka ollakaan, Sam on vielä neitsyt.

Hayley Griffith esittää hankaluuksiin joutuvaa pizzalähettiä Satanic Panicissa

Elokuvan alkupuoli tarjoaa lupaavaa pieniin tilanteisiin liittyvää komiikkaa, mutta kun Sam päätyy satanistien jahtaamaksi, Grady Hendrixin käsikirjoittama komedia muuttuu mustemmaksi ja koko ajan huonommaksi päättyäkseen viimein jokseenkin sekavasti.

Yritykset ironisoida lajityypin kuuluisia edustajia kuten Rosemaryn painajaista ja Manaajaa kaatuvat mahalleen, eikä Satanic Panic koskaan onnistu olemaan tarpeeksi hullu, härski tai totaalisen posketon ollakseen hauska. Ennemminkin alle puolitoistatuntinen elokuva on tylsä ja lattea.

Ja lisäksi tavattoman epätasaisesti näytelty.

Jos Satanic Panicista jotain hyvää haluaa löytää, se on Rebecca Romijn, joka on herkullisen ilkeä snobistisena satanistien ylipapittarena Danicana. Valokuvamallina uransa aloittanut Romijn tuli tunnetuksi esittäessään Mystiqueta X-Men -elokuvasarjan ensimmäisissä osissa. Viime aikoina hän on lähinnä näytellyt tv-sarjoissa sekä lainannut äänensä Lois Lanelle muutamassa Superman-animaatioelokuvassa.

Ei Satanic Panic Romijnille varmaankaan mitään uutta nousua merkitse, mutta ainakin hän tekee viitseliäistä ja huumorintajuista roolityötä kaiken sotkun keskellä.

Ikävää Satanic Panicissä on sekin, että elokuvassa koetetaan luoda myös jonkinlaista kommenttia amerikkalaisten luokkaeroista ja rikkaiden suhtautumisesta köyhiin, mutta tämäkin aspekti jää roikkumaan ilmaan.