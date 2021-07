Miesten lapikkaat ja vanhoista hansikkaista tehdyt pikkulapsen nahkakengät ovat 1900-luvun alusta.

Sastamala

Jatsarit, kalossit, tallukkaat, pieksut, huopikkaat, kumiteräsaappaat, paperinarukengät, kirkkokengät, hollannikkaat ja tennarit.

Suodenniemen kotiseutumuseolle on koottu noin 200 kenkäparin jalkinenäyttely, joka esittelee kenkämuotia 1900-luvun alusta 2000-luvulle.

– Suodenniemi on varsinainen aarreaitta. Aina, kun jotain alkaa kyselemään, niin kyllä löytyy, sanoo suodenniemeläinen Terhi Sajakoski.

Tämä lapikas on säilynyt 1900-luvun alusta tähän päivään.

Näyttelyn vanhimmat jalkineet, miesten lapikkaat, ovat aivan 1900-luvun alusta. Kaikesta näkee, että niillä on kuljettu paljon.

Näyttelyn harvinaisuuksia ovat myös käsin tehdyt lasten nahkakengät 1900-luvun alusta sekä pula-ajan paperinarukengät.

– Toisen maailmansodan jälkeen oli pula nahasta, kun kaikki nahka tarvittiin armeijan saappaisiin. Siviilissä käytettiin korvikemateriaaleja, paperinarua ja puuta. Ne kestivät käyttöä huonosti – sateessa kengät hajosivat ja tansseista tullessa ne piti heittää ojaan, kertoo Suodenniemen jalkinenäyttelyä koonnut Saila Ahonen.

Pula-aikana tansseissa käytiin vaneripohjaisissa paperinarukengissä. 2000-luvun juhlakenkä on vähän erimallinen.

Uusia malleja ja materiaaleja

Kenkämuoti on muuttunut maailman mukana. Saila Ahonen sanoo, että miesten jalkinemuoti on muuttunut yllättävän vähän, kun taas naisten kengissä on nähty monenkirjavat muotivirtaukset.

– Naisten kengissä korko ja kärki muuttuivat 1930-luvulla. Kengät olivat aika raskaita ja paksukorkoisia. Kengät ovat keventyneet ajan saatossa.

Suomen Gummitehtaan kumisaapas vuodelta 1938.

Kalossit, eli sisäkenkien suojajalkineet, olivat yleisesti käytössä 1920-luvulta aina 1950-luvulle saakka. Niitä oli erimallisia, korolla ja ilman.

– Kengät olivat arvokkaita ja ne haluttiin suojata päällyskengillä, koska välikausikenkiä ei ollut, Ahonen sanoo.

Terhi Sajakoski miettii, että kalossit olisivat käyttökelpoiset loskakelillä yhä tänä päivänä.

Suodenniemen jalkinenäyttelyssä on esillä noin 200 kenkäparia.

Ulkomainen jalkine tuli Suomeen 1960-luvulla ja halpatuonti koitui kotimaisen kenkäteollisuuden tuhoksi.

Jalkinenäyttely Suodenniemen kotiseutumuseolla 15.8. saakka, osoite Koippurintie 9, Sastamala. Avoinna la-su kello 11–16.