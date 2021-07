Nyt pyyhitään Dustysta pölyt pois – Aili Ikonen ja Jukka Perkon Avara tuulettavat Porissa Dusty Springfieldiä suomeksi

Historia Dusty Springfieldia suomeksi tätä ennen

Paula Koivuniemi on levyttänyt useita Dusty Springfieldin tunnetuksi tekemiä kappaleita suomeksi.

Spooky: ”Hamppu-aave” Lea Laven 1970.

Son Of A Preacher Man: ”Salapoliisin tytär” Jouko ja Kosti 1969; ”Pastorin poika” Sonja Lumme 1998.

You Don’t Have To Say You Love Me: ”En koskaan” Kristiina Hautala 1966, Lea Laven 1978, Taru 1980, Eila Torvela 1986, Harri Marstio 1993, Mika Pohjonen 1993, Kurre 1995, Topi Sorsakoski 1997, Sonja Lumme 1998, Kari Tapio 2010, Eija Kantola 2016.

I Only Want To Be With You: ”Jykevää on rakkaus” Rauli Badding Somerjoki 1975, Agents & Ville Valo 2004; ”Sut tahdon ihan itsellein” Pirkko Mannola 1986; ”Haluun olla luonas sun” Paula Koivuniemi 1995; ”I Only Want To Be with Juice”,Turo’s Hevi Gee 1999.

Look Of Love: ”Rakkauden katse” Seidat 1968, Seija Simola 1970.

I Close My Eyes And Count To Ten: ”Kymmeneen kun lasken” Paula Koivuniemi 1989; ”Sä syliis saat mut pusertaa” Topi Sorsakoski 1991, Lea Laven 1993.

Going Back: ”Ei eiliseen” Maarit 1973, Stara 1997.