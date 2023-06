Selvittäjät suosittelevat, että sähköyhtiöt sovittelisivat asiakkaiden kanssa kohtuuttomia sopimuksia. Energia-alan selvityksen mukaan yli 30 sentin määräaikaisia sopimuksia on vajaat 60 000, Vattin luku on viisinkertainen.

Oikeusoppineet pitävät kalliiden määräaikaisten sähkösopimusten purkamista tai kohtuullistamista käytännössä vaikeana. Sopimusoikeuden asiantuntijat apulaisprofessori Maija Dahlberg ja emeritusprofessori Juha Karhu selvittivät työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä, minkälaiset toimet olisivat mahdollisia.

Moni kuluttaja solmi viime syksynä sähkön hintojen noustessa määräaikaisen sopimuksen nykyhintoihin verrattuna hyvin korkealla hinnalla. Energiateollisuuden selvityksen mukaan yli 30 sentin sopimushintoja on 59 000 asiakkaalla. Näistä 1 600 asiakkaalla hinta on yli 40 senttiä kilowattitunnilta.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt) selvityksen mukaan yli 30 sentin sopimuksia olisi kuitenkin peräti viisinkertainen määrä eli lähes 300 000.

Viime viikkoina sähkön pörssihinta on vaihdellut nollan ja viiden sentin välillä kilowattitunnilta, joten tällaiset sopimukset ovat käymässä ottajilleen hyvin epäedullisiksi. Toisaalta viime syksynä ja talvena moni kuluttaja hyötyi vanhasta edullisesta sopimuksesta.

Viime syksynä muun muassa Helsingin energiayhtiö Helen tarjosi asiakkailleen 12 kuukauden määräaikaista sähkösopimusta hintaan, joka oli lähes 45 senttiä kilowattitunnilta. Samaan aikaan vanhojen sopimusten energiahinta saattoi olla kymmenesosa siitä.

Dahlberg ja Karhu käyvät selvityksestä seikkaperäisesti läpi edellytyksiä purkaa tai kohtuullistaa erilaisin toimin määräaikaisia sopimuksia. Lopputulema on, että jos sopimuksia lähdettäisiin esimerkiksi erityislailla purkamaan, valtion pitäisi maksaa sähköyhtiöille korvauksia.

Yhtiöille koituisi purkamisesta huomattavia tappioita, koska yhtiöt ovat käytännössä ostaneet suuren osan myymästään sähköstä etukäteen markkinoilta.

Korkeita hintoja voitaisiin EU:n sopimien poikkeussääntöjen nojalla korvata vielä tämän vuoden ajan valtion varoista myös suoraan pieni- ja keskituloisille kuluttajille. Se olisi kuitenkin työlästä ja maksaisi huomattavia summia.

Selvityshenkilöt suosittelevatkin, että sähköyhtiöt vapaaehtoisesti vaihtaisivat sopimuksia edullisempiin määräaikaisiin sopimuksiin, jos ehdot ovat kuluttajan tilanteeseen nähden kohtuuttomat.

Selvityshenkilöiden mielestä määräaikaisissa sopimuksissa olisi myös hyvä olla kirjattuna kohtuullinen irtisanomisehto. Viime syksynä useimmat sähköyhtiöt luopuivat erillisistä irtisanomisehdoista kokonaan. Se teki sopimuksesta irti pääsemisestä lähes mahdotonta.

”Kaikkiin toimeksiannossa osoitettuihin toimenpiteisiin liittyy varsin merkittäviä oikeudellisia ongelmia. Sen vuoksi mielestämme sähköyhtiöiden ja kuluttajien omaehtoinen sopiminen näiden korkeahintaisten määräaikaisten sähkönmyynti­sopimusten sisällöstä ja ehdoista olisi toimivin vaihtoehto eduskunnan ponnessa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi”, Dahlberg ja Karhu sanovat ministeriön tiedotteessa.

Energiateollisuus ei innostu ehdotuksista. Osa yhtiöistä on tosin jo tähän mennessä sovitellut suurimpia kohtuuttomuuksia. Myös joissain tapauksissa, joissa myyntipuheluissa on esitetty ”ongelmallisia väitteitä” sähkön hintakehityksestä, sopimuksia on purettu.

Pekka Salomaa

”Kaikki tapaukset ovat perustuneet asiakkaiden omaan yhteydenottoon”, sähkö­markkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa sanoo.

Ainakin Helsingin kaupungin Helen ja Keravan Energia ovat tarjonneet asiakkaille mahdollisuutta vaihtaa kallis sopimus uuteen edullisempaan sopimukseen, vaikka siitä koitui yhtiöille tappiota.

Se, että alan yhtiöt yhdessä sopisivat linjauksista ja esimerkiksi hintarajoista, olisi Salomaan mukaan jo kilpailuoikeudellisesti mahdotonta. Hän arvioi, että yritysten liiketaloudelliset mahdollisuudet sovitteluun ovat ylipäätään hyvin rajalliset.

”Tilanne on yrityksille liiketaloudellisesti hankala, kun sopimuksen myynyt yhtiö on itse sitoutunut maksamaan sähköstä sen hinnan. Marginaalit ovat ohuita”, hän sanoo.

Selvityshenkilöt esittävät, että yhtiöt voisivat tehdä asiakkaille uuden, edullisemman määräaikaisen sopimuksen, joka olisi alkuperäistä sopimusta pidempi. Salomaan mukaan se voisi kuitenkin olla niin vähän nykyistä sopimusta halvempi, ettei sillä olisi juuri merkitystä. Jos siis lähtökohta on, ettei yhtiö tekisi uudella sopimuksella tappiota.

Energiateollisuuden mielestä valtio voisi sen sijaan käyttää sähköyhtiöiden tämän vuoden tuloksista kerättävän windfall-veron tuottoja kalliista sopimuksista kärsivien tukemiseen. Ylimääräistä veroa on perusteltu juuri kuluttajille maksettavilla korvauksilla.

”Mahdollisuus korvaamiseen on tietysti huomattavasti parempi, jos tällaisia sopimuksia on vain 60 000 eikä Vattin datahuoneen arvioimaa 300 000:ta, joka on meidän käsityksemme mukaan virheellinen luku”, Salomaa sanoo.

Kuluttajien sähkölaskuja on jo tuettu useilla toimilla, kuten alv-alella, verovähennyksellä ja suoralla sähkölaskun loppusummaan perustuvalla tuella.

Kuluttaja-asiamies on nostanut markkinaoikeudessa kanteen, joka koskee toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten hinnankorotusten kohtuullisuutta.

Kuluttajariitalautakunnassa on myös vireillä useita toistaiseksi voimassa olevien ja määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten hintaehtojen kohtuuttomuutta koskevia asioita.

Selvityshenkilöt toteavat, että näillä ratkaisuilla voi olla vaikutusta laajemminkin myös kalliiden määräaikaisten sopimusten kohtaloon.