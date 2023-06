Hallituksen muodostaja uskoo jakeluvelvoitteessa ratkaisuun, jolla kustannukset pysyvät kurissa ja ilmastotavoite säilyy.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) uskoo, että ensi viikolla Säätytalolla kaiken pitäisi alkaa olla valmista. Tämän jälkeen hallitusohjelman pitäisi vielä mennä käännettäväksi ja tarkastettavaksi.

Orpolta lisäksi kysyttiin, uskooko hän saunovansa juhannuksena pääministerinä. Orpo sanoi, että hänellä on siihen ainakin vakaa tahtotila.

Juhannusaatto on 24. kesäkuuta, ja juhannusta on pidetty takarajana hallitusohjelman valmistumiselle.

Säätytalolla ratkottiin puheenjohtajapöydässä keskiviikkona jakeluvelvoitetta. Orpon mukaan siinä on löydettävissä ratkaisu niin, että ilmastotavoitteita kohti mennään ja arjen kustannukset pidetään kurissa.

”Tottakai sillä, että jakeluvelvoite edelleen nousee lineaarisesti ja kuitenkin pitäisi pumppuhintaa pitää kurissa, on hintaa. Mutta se on poliittinen valinta, ja siihen on löydettävissä minusta tapoja, joilla se ei ole kohtuuton eikä mahdoton”, hän sanoi.

Jakeluvelvoitteen nosto voi korottaa polttoaineiden hintoja, ja perussuomalaiset on edellyttänyt, etteivät ilmastotoimet nosta arjen kustannuksia.

Jos hallitusohjelmasta neuvottelevat puolueet päättävät hidastaa velvoitteen nostamista, se vaikuttaa liikenteen laskennallisiin päästöihin korottavasti.

Jakeluvelvoitteen tavoitteena on liikenteen päästöjen vähentäminen korvaamalla moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun käyttöä lisäämällä ympäristöystävällisempien, uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.

Suomen tavoite on nostaa velvoitetta vuosikymmenen loppuun mennessä 34 prosenttiin. Liikennepolttoaineen jakelijoilla on velvoite toimittaa kulutukseen tietty osuus uusiutuvia polttoaineita.

Vaatimus uusiutuvien polttoaineiden osuudesta on hypähtämässä ensi vuoden alussa verrattuna tähän vuoteen reilusti, jos uusia päätöksiä ei tehdä.

RKP haluaa vielä keskustella kehitysyhteistyörahoista

Keskiviikkona näytti siltä, että kehitysyhteistyörahoista ei päästä puolueiden kesken sopuun ennen RKP:n puoluekokousta, joka sattuu ensi viikonloppuun.

Esillä on kompromissiesitys kehitysyhteistyörahojen leikkaamisesta, mutta RKP:lle ei esitys puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan ainakaan neuvottelematta kelpaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi, että kompromissi sopii perussuomalaisille. Hänen mukaansa kehitysyhteistyörahoista on tarkoitus leikata joka vuosi. Hän kuitenkin arveli, että jonkinlaista porrastusta on tulossa Suomen erilaisten sitoumuksien ja sopimusten takia.

Purra toisti, että perussuomalaiset ei enää ole valmis joustamaan kompromissista.

”Meilläkin on joku raja, ja se on nyt pöydällä”, Purra linjasi.

Kehitysyhteistyörahojen leikkaus on vaikea asia myös kristillisdemokraateille.