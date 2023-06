Jopa polkupyörän saa pysäköidä parkkiruutuun, ellei paikkaa ole erikseen lisäkilvellä osoitettu vain autoille.

Savonlinnalainen Nina Saunisto kohtasi maanantaina paikallisen K-citymarketin parkkipaikalla näyn, joka sai hänet ärsyyntymään.

Mopo oli pysäköity siististi ruutuun. Sauniston mukaan parkkipaikalla olisi ollut tilaa muuallakin, mutta silti joku oli halunnut välttämättä tunkea autonsa samaan ruutuun mopon kanssa.

Saunisto näppäsi tilanteesta kuvan ja latasi sen paikalliseen Facebook-ryhmään saatteella:

Jos mopo on asiallisesti jätetty kaupan parkkiruutuun, niin miksi ihmeessä on auton on pitänyt survoo ittensä mopon perseeseen samaan ruutuun?

Hyvä kysymys.

Jos Saunisto olisi jättänyt autonsa viereiseen ruutuun, mopo olisi jäänyt autojen saartamaksi, eikä olisi päässyt ruudusta pois.

Niin Saunisto ei tietenkään tehnyt. Sauniston mukaan autoilijan tarkoitus on ollut ehkä näpäyttää mopoilijaa.

”Minulla on itsellänikin kolme mopoilijaa kotona ja neljäs kasvamassa. Tämä ihmisten mopoviha harmittaa”, Saunisto sanoo.

Sauniston postaus synnytti kiihkeän keskustelun. Toisten mielestä mopot rinnastetaan polkypyöriin, eikä niitä saa jättää parkkiruutuun. Toisten mielestä saa, jos niin ei ole erikseen kielletty.

Koska kansalaisten tieliikennelain tiedoissa on selvästi puutteita, asiahan on selvitettävä nyt, kun mopoilukausikin on kuumimmillaan.

Nina Saunisto epäilee, että autoilija halusi näpäyttää mopoilijaa.

Ennen kuin antautuu tunteenpurkauksille parkkipaikalla, kannattaa tarkistaa pysäköintialueen liikennemerkit ja mahdolliset lisäkilvet.

Mopon saa pysäköidä parkkiruutuun ellei erillisellä lisäkilvellä ole osoitettu, että parkkipaikka on tarkoitettu vain jollekin tietylle ajoneuvoryhmälle kuten esimerkiksi henkilöautoille, kertoo yhteyspäällikkö Elias Ruutti Liikenneturvasta.

Soitto Savonlinnan K-Citymarketiin paljastaa, ettei parkkipaikalla ei ole tällaisia lisäkilpiä.

Ruutti ei ota kantaa tapahtumiin Savonlinnassa, vaan hän kertoo pysäköinnin pelisäännöistä yleisesti. Ruutin mukaan tällaiset lisäkilvet ovat melko harvinaisia yleisillä parkkipaikoilla kuten marketien pihoilla.

”Yleisten parkkipaikkojen ruudut on yleensä tarkoitettu kaikille ajoneuvoille. Myös mopot ja polkupyörät ovat ajoneuvoja”, Ruutti kertoo.

Jos pysäköintialue on varattu vain henkilöautoille ja pakettiautoille, se osoitetaan lisäkilvin. Alin lisäkilpi kertoo, miten ajoneuvot tulee sijoittaa. Arkistokuva on vuodelta 2016. Liikennemerkkien ulkoasu on muuttunut hieman sen jälkeen, mutta idea on sama.

Mopoja ja polkupyöriä saa pysäköidä vapaammin kuin muita ajoneuvoja, Ruutti muistuttaa.

Ne on mahdollistaa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle tai pyörätielle. Muiden ajoneuvojen kohdalla pysäköinti jalkakäytävälle tai pyörätielle on kielletty.

Eli mopon tai polkupyörän pysäköinti on siis varsin vapaata, kunhan ei vaaranna turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.

”Mopoilijoiden ja polkupyöräilijöiden olisi siksi hyvä muistaa huomaavaisuus ja jättää parkkiruudut autoille, etenkin jos parkkipaikka on täynnä”, Ruutti sanoo.

Sähköpotkulautoihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin mopoihin ja polkupyöriin.

Jos päättää valloittaa parkkiruudun mopolla, polkupyörällä tai sähköpotkulaudalla, mitään sääntöjä siitä, miten menopeli pitää ruutuun asemoida ei ole – ellei sijoittelua ole jälleen erikseen osoitettu lisäkilvellä.

Jos mopon pysäköi kiekkopaikalle, mopoilijan ei tarvitse käyttää kiekkoa. Aikarajoitusta on kuitenkin noudatettava.

Maksullisella paikalla myös mopoilijan tulee maksaa pysäköinnistä. Pysäköintilippua ei tarvitse teippailla mopoon, mutta se kannattaa säästää. Mikäli pysäköintivirhemaksu tulee, siitä voi vapautua esittämällä pysäköintilipun.