Seitsemän edustajaa tai varaedustajaa myöhästyi vaalirahailmoituksen tekemisestä.

Kalleimman vaalikampanjan kevään eduskuntavaaleissa teki kokoomuksen Elina Valtonen Helsingin vaalipiiristä ja halvimman perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen Oulun vaalipiiristä.

Tiedot käyvät ilmi kansanedustajien ja varaedustajien Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) jättämistä vaalirahoitusilmoituksista. Niiden jättämisen määräaika umpeutui viime yönä.

Valtosen kampanjan kulut olivat ilmoituksen mukaan 136 739 euroa. Tynkkynen ilmoitti vaalibudjettinsa olleen nolla euroa.

VTV:n mukaan tämän vuoden eduskuntavaalien vaalirahoituksen määrä kokonaisuudessaan oli tehtyjen ilmoitusten perusteella noin 10,2 miljoonaa euroa. Luku täsmentyy, kun myös puuttuvat vaalirahoitusilmoitukset on vastaanotettu ja tarkistettu.

Eniten myöhästyjiä Savo-Karjalassa

Suurin osa kansanedustajista ja varaedustajista teki VTV:n mukaan vaalirahoitusilmoituksensa määräaikaan mennessä. Valtakunnallisesti seitsemän edustajaa tai varaedustajaa myöhästyi ilmoituksen tekemisestä. Suurin osa eli 266 ihmistä teki ilmoituksen ajoissa.

Eniten myöhästyjiä oli Savo-Karjalassa, jossa ilmoitus jäi puuttumaan kolmelta ihmiseltä. Vaasan, Uudenmaan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiireissä ilmoitus puuttui kussakin yhdeltä ihmiseltä.

Vaalirahoituksen valvojat ovat yhteydessä niihin, jotka eivät vielä ole palauttaneet ilmoitustaan. Jos ilmoitusta ei kehotuksista huolimatta palauta, alkaa uhkasakkoprosessi. Uhkasakko on 5 000 euroa. Uhkasakkoprosessi on aloitettu aiemmin useissakin vaaleissa, mutta tähän mennessä puuttuvat ilmoitukset on aina saatu ennen sakkoihin tuomitsemista, VTV kertoo tiedotteessa.