Lukijat nimesivät Helsingin vaikuttavimmat vessat. Arkkitehti Henna Helander kertoo nyt, mikä vessoissa viehättää.

Perimätiedon mukaan yksi Helsingin ensimmäisistä, ellei peräti ensimmäinen, julkinen vessa rakennettiin 1800-luvun alussa Pienenä Vasikkahakana tunnetulle alueelle. Nykyään tuo paikka tunnetaan Esplanadina.

Julkiset vessat ovat osa kaupunkielämää. Helsingissä on yli 40 julkista kaupungin ylläpitämää vessaa. Näiden vihreiden vessojen kunto ja asiat, jotka tapahtuvat niiden seinien sisällä, ovat jatkuva puheenaihe. Koska vessaa tarvitsevat kaikki, ne ovat tärkeä osa viihtyvyyttä kaupungissa.

Kun toimitus kysyi aiemmin lukijoiden mielipidettä Helsingin parhaista julkisista vessoista, tuli vastauksia yli sata.

Tässä jutussa esittelemme viisi eniten mainintoja kerännyttä vessaa: kaupungintalon, hotelli Tornin, hotelli Grand Centralin, Helsingin taidemuseon (HAM) ja entisen Kauppakorkeakoulun vessat. Kaikki vessat eivät ole täysin avoimia kaikille vierailijoille.

Kierroksen asiantuntijana toimii etenkin Alvar Aallon ja hänen puolisonsa Aino Aallon suunnitteleman Paimion parantola -säätiön toimitusjohtajana ja Arkkitehtiliiton puheenjohtajana aiemmin toiminut Henna Helander.

Kaupungintalo

Helsingin kaupungintalon sisäänkäynti Kauppatorin puolella.

Aloitamme kierroksen kaupungintalolta. Vuonna 1833 hotelliksi rakennettu empire-tyylin rakennus katsoo ylevänä kohti merta. Mutta rakennuksen tällä kertaa kiinnostavin huone ei huou Engelin henkeä.

Ja kiinnostava vessa on totisesti ollut. Vuonna 2019 se jopa suljettiin turisteilta, joita saapui sinne bussilasteittain – ei tosin arkkitehtuurin, vaan helpotuksen perässä.

Oven avattuaan kävijä saa ensimmäiseksi vastaansa alas johtavat portaat. Seinässä on kiinnostavasti rako, josta voi kurkata vessan aulatilaan. Kyllä, vessassa todella on aula, suuri sohvalla ja nojatuoleilla kalustettu tila. Sen takana on lavuaareille ja peileille pyhitetty osa, toisella puolella itse vessat.

Naistenvessan lavuaaritilan seinä on oranssi, kuin jo parhaat päivänsä nähnyt, hedelmäkulhossa pölyä ylleen kerännyt persikka. Vahvoja, murrettuja 60-luvun värejä, Helander luonnehtii. Miesten puolella seinät ovat siniset. Jostain syystä vessojen sukupuolittaminen myös värein on yleinen tapa, Helander sanoo.

Yleisilme on minimalistinen. Pelkistetty kello on upotettu seinään. Lavuaarien ja peilien täyttämä tila sopisi pidempäänkin ehostautumishetkeen, mutta haju ei houkuttele jäämään.

Käytännöllisyyttäkin löytyy. Seinällä lavuaarien vieressä on mukiteline, josta janoiset voivat napata kupin. Lisäksi on tietysti nykyaikaan sopivasti käsidesipulloja, jotka Helander nappaa heti ensi töikseen pois ennen valokuvausta. Ne eivät kuulu suunniteltuun estetiikkaan.

Kyselyssä eräs vastaaja luonnehti vessan olevan kuin Kellopeliappelsiinista ja Hohdosta tunnetun ohjaajan Stanley Kubrickin elokuvan lavasteista. Helander ymmärtää vertauksen.

Tyylissä näkyy vielä funkkikseen kuulunut hygienian korostaminen, joka toi arkkitehtuuriin sileät, helposti puhdistettavat ja vaaleat, lian paljastavat pinnat, Helander kertoo. Ovenkarmit näyttävät kaukaa katsottuina puisilta, mutta ovat messinkiä.

Vessa on tehty 1960-luvulla. Sen, kuten rakennuksen muunkin sisäosan, on suunnitellut arkkitehti Arno Ruusuvuori. Vessat ovat edelleen lähes samanlaiset kuin silloin, yksityiskohtia myöten.

”Yhdessä vaiheessa yksi Helsingin kaupungin pääsloganeista oli ”savuton Helsinki” ja kaupungintalon jokaisessa vessassa on tuhkakuppi”, Helander sanoo ja nauraa.

Historian ystävänä hän on mielissään nykyihmisen silmissä kummallisenkin valinnan säilyttämisestä.

Naistenvessan lavuaaritila.

Lavuaarien yksityiskohtia.

Vessakoppien luona on lisää käsienpesualtaita.

Tuhkakuppi kaupungintalon vessakopissa.

Aalto yliopisto Töölö -rakennus

Rakennus tunnettiin ennen Kauppakorkeakouluna.

Aalto-yliopiston rakennus Töölössä tunnettiin aiemmin lyhyesti Kauppakorkeakouluna. Rakennuksen peruskorjaus valmistui vuonna 2020. Samassa yhteydessä se nimettiin Aalto-yliopisto Töölö -rakennukseksi.

Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Woldemar Baeckman ja Hugo Harmia, viimeisimmän korjauksen arkkitehtitoimisto SARC.

Vessan hallitseva yksityiskohta on vanhasta liitutaulusta tehty peili. Kulmista näkyy, että kehys on oikeasti vanha, ei vain rosoiseksi tehtyä uustuotantoa. Tasolta löytyy korillinen tarvikkeita hiuslakasta kuukautissuojiin ja ompelusettiin.

Vessassa soi eteerinen taustamusiikki ja tuoksuu raikkaalle. Tuoksuun kiinnittää huomiota, sillä meillä on totuttu moniin muihin maihin verrattuna hyvin vähäisiin hajusteisiin, Helander sanoo.

Kyselyssä kehuja saivat värimaailma, valo sekä historian ja nykymaailman liitto. Eräs vastaaja kuvaili vessaa niin hienoksi, että sinne voisi jäädä asumaan. Värit ovat pehmeitä, valkoinen on taitettu lämpimällä sävyllä.

Vaaleat ja luonnolliset sävyt kestävät hyvin aikaa suomalaisten silmissä, Helander povaa.

”Tässä on sellainen 50-luvun lempeä tunnelma.”

Ikkunoista näkyy puita ja päivisin tilaan tulee luonnonvaloa. Miesten ja naisten vessat näyttävät samalta.

Arkkitehtina Helander kiinnittää paljon huomiota yksityiskohtiin. Kauniissa vessassa on ennen kaikkea siistiä. Saippuapullot ja käsidesit on usein ripoteltu sinne tänne ja voivat rikkoa muutoin eheän kokonaisuuden.

Tosin tyylikkäinkin tila jättää ikävän muistijäljen, jos paperi on loppu tai saippuapullo tyhjä.

Varsinkin naisille ja lapsiperheille vaikkapa kauppakeskuksen vessojen toimivuus on tärkeä osa käyntikokemusta, Helander sanoo. Silti niitä usein ylenkatsotaan.

Liitutaulu on nyt peili.

Vessan värisävyt ovat hillityt.

Arkkitehti Henna Helander kurkistaa yhteen kopeista.

HAM

Lipan päällä lokki osoittaa sisäänkäynnin paikan.

Tennispalatsissa sijaitseva HAM eli Helsingin kaupungin taidemuseo sai kehuja teemaan sopien taiteesta.

Teos on olennainen osa koko vessan ilmettä. Seinään upotetussa peilissä lukee katsojalle viesti, joka on samalla teoksen nimi: Et tiedä kuinka kaunis olet. Tuula Lehtisen teos on vuodelta 2015. Kokonaisuus on koottu posliiniväreillä maalatuista keramiikkalaatoista.

Teoksen värimaailma jatkuu huoneen ympäri.

”On hieno ajatus, että taidemuseossa käytetään itse sisältöä hyödyksi”, Helander sanoo.

Teos on kaunis, mutta muuten vessa ei saa arkkitehdilta kehuja. Etenkin seinillä olevat korona-ajan ohjelappuset tuntuvat turhilta ja yhdessä pakkauksissaan olevien paperipyyhkeiden kanssa tekevät yleisilmeestä sekavan. Ilman taideteosta vessa ei varmasti painuisi ihmisten mieliin.

Teoksen peilissä on viesti kävijälle.

Värikäs mosaiikki jatkuu läpi tilan.

Hotelli Grand Central

Hotellin pääsisäänkäynti Vilhonkadulla.

Hotelli Grand Central sijaitsee Helsingin rautatieaseman kyljessä. Yleistunnelma aulassa on vahvoista väreistä huolimatta neutraalin hotellimainen. Tila voisi olla missä päin maailmaa tahansa.

Tässä vessassa lukijoiden kehuja keräsivät kaakelit, tapetit ja valaistus. Ne tuovat kodinomaisuutta ja poikkeavat totutusta. Helander veikkaa viehätyksen olevan myös uutuudesta johtuvaa. Tapetissa on ruotsalaista vivahdetta.

”Luulen, että kun ihmiset tulevat tänne, heille tulee olo kuin olisivat Tukholmassa.”

Väriä ainakin on, ja materiaalit näyttävät laadukkailta, Helander summaa. Kokonaisuus on silti hieman linjaton.

Ja taas kohtaamme arkkitehdin arkkivihollisen: eripariset tarvikkeet ja kokonaisuuden rikkovat telineet. Myöskään katon kaiutin-hälytin-ilmastointikonekimara ei saa kehuja.

Vihreän ja sinisen sävyt eivät osu aivan yksiin, ja isot pinnat vaihtelevat nopeasti vaaleasta tummaan ja takaisin.

”Vähän niin kuin sinne päin, mutta ei ihan. Tunnelma on kuitenkin kiva.”

Miestenvessan värimaailma on tummempi. Jugendia Eliel Saarisen suunnitteleman rakennuksen vessasta ei kyllä nyt löydy, mutta yhtenäiset sävyt luovat harmonisemman tunnelman, Helander pohtii.

Tummat ovet karmeineen tuntuvat kuin sulautuvan seinään. Tarve eritellä miesten ja naisten puoli väreinkin kummastuttaa. Miesten puolen tapetti sopisi tyyliltään varmasti muidenkin makuun.

Naistenvessan koppi.

Myös altaan kuviointi keräsi kehuja.

Miestenvessassa on erilainen tapetti.

Hotelli Torni

Hotelli Torni sijaitsee Kampissa.

Hotelli Torni Yrjönkadulla on yksi Helsingin maamerkeistä. Sen historiassa riittää jännittäviä käänteitä, mutta tällä kertaa jätämme zeppelineille rakennetun pidikkeen suuremmatta huomiotta ja keskitymme kaupungin kauneimpaan vessamaisemaan.

Tornin kulmavessaa kehuttiin kyselyssä hienojen näkymien vuoksi. Muuten vessan varustus on hyvin tavanomainen, kevyt allas sentään sopii 1930-luvun henkeen. Jonkinlaisena tyylirikkona voidaan silti pitää erikoisen muotoista peiliä.

Materiaalit tuntuvat laadukkaita, saippuakaan ei ole halvinta bulkkia. Silti historiallisessa hotellissa vessassakin voisi vielä olla jotain muuta, omaperäistä ja yllättävää näkymän lisäksi, Helander pohtii. Peili ei sellaiseksi vielä riitä.

Arkkitehtien Jung & Jung suunnitteleman hotellin art deco ja funkkis -tyylit historiallisessa ”pilvenpiirtäjässä” voisivat innoittaa sisustuksenkin hieman arjen yläpuolelle.

Kulmassa sijaitsevassa vessassa ikkuna on myös suoraan pöntön edessä. Täällä on vain luotettava, ettei kukaan näe.

Kattojen yllä ongelmaa ei onneksi ole, vaan auringossa kylpevät Helsingin katot ovat tehneet lukijoiden vessakäynneistä elämyksellisiä.

”Huikeat näkymät pöntöltä”, eräs lukija tiivistää.

Kulmavessan yksityiskohtia.