Alakouluikäinen lapsi oli vähällä hukkua Tampereen maauimalassa – Hengenpelastaja onnistui elvyttämään

Uimataidoton lapsi oli koululuokkansa kanssa uimassa ja jostain syystä hyppäsi ponnahduslaudalta viisi metriä syvään altaaseen.

Alakouluikäinen lapsi oli vähällä hukkua Tampereen maauimalassa torstaina, mutta hengenpelastajan ripeä toiminta pelasti tilanteen, kertoo Aamulehti.

Henkeä uhannut vaaratilanne syntyi, kun koululuokka oli opettajansa kanssa uimassa. ”He hyppäsivät jonossa metrin ponnulta viisi metriä syvään hyppyaltaaseen, kun hyppäämään tuli uimataidoton tai lähes uimataidoton kaveri”, kertoo johtava liikunnanohjaaja Tommi Liimatta.

Liimatta toimii Tampereen maauimalan hengenpelastajien esihenkilönä. Hän oli itse paikalla myös torstaina onnettomuuden sattuessa.

Elottomana pohjaan

Uimataidoton lapsi hyppäsi veteen eikä onnistunut pääsemään pintaan. Kun jonossa seuraava lapsi hyppäsi perässä, uimataidoton takertui hädissään häneen, jolloin toinenkin lapsi joutui vaaraan, ennen kuin onnistui irrottautumaan.

Uimataidottoman lapsen voimat ehtyivät ja hän valui elottomana altaan pohjalle.

Liimatan mukaan maauimalan allasvalvojat huomasivat tilanteen kameravalvonnasta. ”Meillä on neljä valvojaa aina vuorossa. Joka altaalla, eli hyppyaltaalla, 50 metrin altaalla ja lastenaltaalla, on oma valvojansa ja lisäksi on kameravalvonta. Kameran kuvasta huomattiin, että veden pinta väreilee. Kun tilanne havaittiin, pelastaja lähti välittömästi hakemaan lasta pohjasta.”

Kun lapsen ravistelu altaan reunalla ei auttanut, pelastaja aloitti puhalluselvytyksen, johon lapsi reagoi nopeasti ja alkoi itse hengittää. ”Lapsella oli onni matkassa. Olen kiittänyt meidän tiimiä, joka on todella ammattitaitoinen.”

Vietiin tarkastukseen

Paikalle soitettiin välittömästi ambulanssi, mikä on Liimatan mukaan käytäntönä, jos ihminen joutuu hukuksiin. ”Ambulanssi tuli paikalle nopeammin kuin ehdimme edes porttia avaamaan. Lapsi vietiin Taysiin tutkimuksiin, koska pitää katsoa, onko esimerkiksi keuhkoihin mennyt vettä. Siinä vaiheessa hän oli jo täysin tajuissaan ja pystyi puhumaan.”

Koululuokkien tullessa uimaan lasten uimataidon tunteminen on heidän opettajansa vastuulla. ”Meillekin on arvoitus, minkä takia uimataidoton lapsi oli päästetty hyppäämään. Luulisi ainakin, että opettajat sitä kysyvät uimaan tullessa, mutta olisiko syynä ryhmäpaine tai halu kokeilla.”

Liimatan mukaan maauimalan omassa uimakoulutuksessa ehtona on, että ennen hyppyaltaaseen pääsyä pitää pystyä uimaan ainakin 25 metriä, mikä myös testataan.

Liimatan mukaan maauimalassa on aiemminkin sattunut ensiapua vaativia tilanteita, joissa on joskus tarvittu myös elvytystä. ”Kun ihmisiä käy paljon, aina silloin tällöin sattuu sairauskohtauksia ja muita pieniä vaaratilanteita.”

Maauimalan henkilökunta on Liimatan mukaan koulutettu näihin tilanteisiin ja käytössä on myös hyvä ensiapuvälineistö.