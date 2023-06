Uusi yhteisyritys alkaa toimittaa saman päivän pikapaketteja kaikkialle Suomessa

My Xline ja Onnibus ovat sopineet yhteistyö- ja aiesopimuksen saman päivän pikapakettien kuljettamisesta Suomessa.

Suomalainen pikakuljettamiseen erikoistunut startup-yritys My Xline alkaa toimittaa saman päivän pikapaketteja kaikkialle Suomeen yhteistyössä linja-autoyhtiö Onnibusin kanssa. Kuljetukset kaupungista toiseen toteutetaan Onnibusin koko maan kattavaa kuljetusverkostoa hyödyntäen.

My Xlinen toimitusjohtaja Mika Seppänen uskoo, että Suomen pikakuljetusmarkkinassa on kysyntää uudelle toimijalle, sillä palvelutarjonnan määrä alalla on vähentynyt. My Xline on logistiikka-alan yritys, joka on erikoistunut digitaalisiin ratkaisuihin ja tehokkaisiin kuljetusprosesseihin. Yrityksen kehittämä, sovelluksessa ja verkkosivuilla toimiva digipalvelu yhdistää lähettäjän ja Onnibussin kuljetusverkoston.

Yhteistyön odotetaan parantavan pikapakettien kuljetuspalveluiden saatavuutta ja nopeutta Suomessa.