Tulli takavarikoi yli 700 000 euroa käteistä – epäilty toi huumelääkkeitä kehonsa sisässä Suomeen

Tulli tutkii rikoskokonaisuutta, joka paljastui sen takavarikoitua satoja huumelääkkeitä Helsinki-Vantaan lentoasemalla maaliskuussa.

Rikoksesta epäilty toi huumelääkkeet maahan kehonsa sisään kätkettynä ja matkatavaroissaan. Yhteensä huumaaviksi lääkkeiksi luokiteltavia oksikodoni-, alpratsolaami- ja tsopiklonitabletteja oli lähes 350. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan oksikodonia voidaan pitää erittäin vaarallisena huumausaineena, joka rinnastetaan vaikutuksiltaan morfiiniin, Tulli kertoo tiedotteessa.

Tulli kertoo, että epäilty on Helsingissä asuva mies. Mies on ollut vangittuna maaliskuusta lähtien.

Huhtikuussa Tulli takavarikoi Vantaalla postilähetyksen, jonka rikoskokonaisuudesta epäilty mies oli lähettänyt Espanjasta kotiosoitteeseensa ennen Suomeen lentämistä.

”Lähetyksessä oli sähköpotkulauta, johon oli kätketty yhteensä yli 600 oksikodoni- ja alpratsolaamitablettia. Esitutkintamme perusteella on syytä epäillä, että henkilö on toiminut samoin myös aikaisemmin. Salakuljetusten tutkinnan yhteydessä paljastui, että kyseessä on mittavampi tapaus”, kertoo tutkinnanjohtaja Kimmo Jauhiainen tiedotteessa.

Epäilty tuonut huumelääkkeitä Virosta ja Espanjasta

Huumelääkkeistä saadun taloudellisen hyödyn arvioidaan olevan yli 160 000 euroa. Lisäksi kotietsinnöissä on takavarikoitu yli 700 000 euroa käteistä ja muuta arvo-omaisuutta.

”Osa takavarikoiduista rahoista oli kätkettynä epäillyn asunnon lieden rakenteisiin, mutta suurin osa rahoista oli viety säilytykseen epäillyn lähiomaisen asuntoon tämän tietämättä”, Tullin tiedotteessa sanotaan.

Esitutkinnassa selvisi, että epäilty on matkustanut lukuisia kertoja Viroon ja Espanjaan ja tuonut myyntitarkoituksessa Suomeen yli 1 500 huumelääketablettia. Tulli epäilee tablettien päätyneen pääosin levitykseen Suomessa.

Tullin mukaan huumausaineeksi luokiteltavia lääkevalmisteita voi kuljettaa Schengen-valtioiden välillä lääkkeille annettavan Schengen-todistuksen avulla. Epäillyn miehen epäillään hankkineen Virosta Schengen-todistuksia väärin perustein huumelääkkeiden kuljetukseen viime syksystä alkaen.

Asiaa tutkitaan muun muassa useana törkeänä huumausainerikoksena ja törkeänä rahanpesuna.