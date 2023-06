Veronkevennyksiä Orpo kommentoi sanomalla, että neuvotteluissa käydään läpi elementti kerrallaan, mikä on mahdollista.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) totesi varsin suorasanaisesti, että Säätytalolla ei neuvotella abortista.

”Abortin osalta täällä ei neuvotella. On puolueita, joilla on erilaisia kantoja. Mutta abortin osalta me ei käydä neuvotteluja”, hän sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Hufvudstadsbladet uutisoi aiemmin lähdetietojensa perusteella, että hallitusneuvotteluissa on keskusteltu terveydenhuollon henkilökunnan oikeudesta kieltäytyä tekemästä aborttia. Lehden mukaan kyse ei ole itse aborttioikeudesta vaan siitä, voivatko terveydenhuollossa työskentelevät ihmiset kieltäytyä tekemästä aborttia, jos he vetoavat omantunnonsyihin.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoi myöhemmin, että kysymys oli noussut hallitusneuvotteluissa esiin, kun oli puhuttu hoitohenkilöstön kokemista eettisistä ristiriidoista työssään.

Hän huomautti, että jos hoitohenkilökunnalla ei ole omantunnonvapautta, ei voida puhua myöskään eutanasiasta eli armokuolemasta.

”Olenkin ilokseni huomannut, että tämä hallitus ei ole edistämässä eutanasiaa, mutta tämä hallitus sen sijaan haluaa edistää hyvää saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa ja siihen liittyvää kivunlievitystä ja oireiden mukaista hoitoa. Eli kyllä olemme todellakin näissä saattohoitoasioissa edenneet”, Essayah sanoi toimittajille Säätytalolla.

Hän huomautti, että Suomi on Länsi-Euroopan maista Ruotsin ja Tshekin lisäksi ainut, jossa hoitohenkilökunta ei voi omantunnonvapautta noudattaa.

”Veroelementti kerrallaan läpi”

Orpolta kysyttiin torstaina myös, missä neuvotteluissa mennään verojen kevennysten osalta. Hän sanoi, että hallitusneuvotteluissa käydään veroelementti kerrallaan läpi, mikä on mahdollista. Helsingin Sanomat uutisoi torstaina, että sopu jakeluvelvoitteen nostosta voi johtaa veronkiristyksiin.

”Edustamallani puolueella on selkeät tavoitteet veropolitiikassa, ja niitä pidetään yllä”, Orpo huomautti.

Hän lisäsi, että myös verotulojen kertymisestä pitää huolehtia, jos veroja kevennetään.

”Se ei ole helppo yhtälö”, Orpo totesi.