Noin kolmasosa neuvotteluissa toimivista jaostoista on Petteri Orpon arvion mukaan saanut työnsä lähestulkoon valmiiksi. Neuvottelijat ovat kuulleet asiantuntijoita noin tuhat kertaa.

Hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitusneuvotteluita käyvien puolueiden puheenjohtajat voivat päättää julkistaa neuvotteluiden tuloksia, kun jokin iso kokonaisuus valmistuu.

Toistaiseksi tiedotuslinja on ollut niukka. Hallitusneuvotteluiden alkamisesta tuli tiistaina kuluneeksi tasan neljä viikkoa. Orpo sanoi tiistaina, että toistaiseksi neuvotteluissa on keskitytty töiden tekoon.

”Jos on neuvottelut kesken ja kerrotaan keskeneräisiä neuvotteluiden alla olevia asioita, niin se yleensä mutkistaa ratkaisun löytämistä”, Orpo sanoi.

Orpo luonnehti neuvotteluiden etenemistä kertomalla, että noin kolmasosa neuvottelujaostoista on saanut työnsä lähes valmiiksi.

Neuvotteluissa on kahdeksan pääryhmää. Orpo luonnehti, että sivistykseen, yritystoimintaan sekä ulko- ja puolustuspolitiikkaan liittyvät pääryhmät ovat työssään todella pitkällä.

Lisäksi pääryhmille tiettyjen aihealueiden valmistelua tekee yhteensä 18 jaostoa. Jaostoista Orpo arvioi, että ehkä kuusi tai seitsemän eli noin kolmasosa on saanut työnsä lähestulkoon valmiiksi.

”Vielä kun talouden viimeiset luvut tulevat, he pystyvät viimeistelemään työnsä”, Orpo sanoi.

Sote ja työllisyys kesken

Hallitusneuvotteluiden sisällöstä on kerrottu julkisuuteen säästeliäästi, ja myös eri tiedotusvälineiden omien tietojensa varassa uutisoimia paljastuksia on vain vähän.

Tilanne ei muuttunut tiistaina, jolloin Orpo ei edes pitänyt tiedotustilaisuutta, jollaisen hän on yleensä järjestänyt neuvottelupäivien iltapäivisin. Myös eduskunnan puheenjohtajana (puhemies) toimivan Orpon huomiota kaivattiin Arkadianmäellä.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi aamulla, että hallitusneuvotteluissa on ratkottavana vielä paljon isoja asioita.

”Tilanne ei ole mitenkään helppo”, hän sanoi.

Henriksson nosti keskeneräisinä asioina esiin muun muassa sote-asiat, kehitysavun, työllisyystoimet ja kuntien tilanteen.

Hän ennakoi, että seuraavat päivät ja viikot näyttävät, syntyykö Suomeen toimintakykyinen hallitus hallitusneuvotteluissa nyt olevien puolueiden pohjalta.

Henriksson toisti näkemyksensä siitä, että mikään ei ole valmista ennen kuin kaikesta on sovittu.

Kehitysapu vaikea asia

Yksi erittäin vaikea asia ratkaistavaksi näyttää olevan kehitysavun taso ja siihen mahdollisesti tehtävät leikkaukset. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi tiistaina aamulla, että kehitysapu on edelleen täysin riitainen asia.

”Mitä enemmän pitää leikata muualta, mitä suurempia säästöjä vaaditaan, mitä enemmän niitä (leikkauksia) tulee julkisuuteen, ja että niitä tehdään eri kohteista, niin yhä voimakkaammin me olemme sitä mieltä, että niitä pitää tehdä myös Suomen kehitysapuun”, hän sanoi.

Myös RKP:n Henriksson totesi, että näkemykset ovat puolueiden välillä hyvin erilaiset, vaikka hän sanoi puolueensa lähtevän siitä, että myös tässä asiassa joudutaan tekemään hankalia päätöksiä.

”Ei tämä ole mikään mustavalkoinen asia. Tämä on asia, joka koskettaa meidän kansainvälistä asemaamme. Kyse on myös meidän maineestamme maailmalla. Ja kyse on myös siitä, missä haluamme ihmisiä auttaa.”

Biaudet jatkaa neuvotteluissa

RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet kertoi myös aamulla jatkavansa hallitusneuvotteluissa huolimatta pitkään jatkuneesta kipuilustaan neuvotteluryhmässään. Biaudet istuu muun muassa sisäistä turvallisuutta käsittelevässä jaostossa, jossa ei hänen mukaansa ole enää paljon töitä jäljellä. Työryhmässä neuvotellaan muun muassa maahanmuuttokysymyksistä.

”Täytyy aloittaa uusi viikko ja jaksaa, jaksaa, jaksaa”, Biaudet kommentoi medialle Säätytalossa tiistaina aamulla. ”Tehdään nyt loppuun.”

RKP:n Eva Biaudet'lta kysyttiin, siintääkö hänen silmissään ministerin salkku. ”No ei todellakaan”, kuului naurulla höystetty vastaus.

Biaudet kertoi maanantaina Demokraatille, että hän on tarjonnut paikkaansa neuvotteluissa pois lukuisia kertoja.

”Mieluumminhan sitä olisi jossain muualla, mutta ei oikein ole hirveästi halukkaita (korvaajia)”, Biaudet sanoi lehdelle.

Biaudet vastusti alun perinkin neuvotteluihin lähtemistä perussuomalaisten kanssa.

Kuultu noin tuhatta asiantuntijaa

Viidettä viikkoa jatkuvissa hallitusneuvotteluissa on järjestetty noin tuhat asiantuntijakuulemista.

Asia selviää valtioneuvoston viestinnän verkkosivuillaan pitämästä listauksesta. Viime viikon loppuun mennessä listalle oli kertynyt 974 kuulemista. Osa henkilöistä on käynyt kuultavana monta kertaa. Esimerkiksi valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen on ollut paikalla jo kuudesti, kerran jopa kolmena peräkkäisenä päivänä.

Majanen on täten käynyt kuultavana yksin yhtä monta kertaa kuin kaikki paikalle kutsutut Puolustusvoimien edustajat yhteensä. Myös työmarkkinajärjestö SAK on ollut edustettuna kuuteen otteeseen.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kuvattiin Espoossa viime elokuussa.

Eniten asiantuntijakuulemisia on toistaiseksi järjestetty jaostossa, joka käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluita. Kyseinen työryhmä oli järjestänyt viime viikon loppuun mennessä 78 kuulemista. Hallituksen muodostaja Petteri Orpo on monen otteeseen viitannut soteen yhtenä neuvotteluiden vaikeimpana kysymyksenä.

Sen sijaan EU-politiikkaa käsittelevä ryhmä oli kuullut vain kolmea ihmistä.

Kuultavista asiantuntijoista päättävät hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet ja eri työryhmien edustajat. Asiantuntijat edustavat esimerkiksi ministeriöitä, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja yhdistyksiä.