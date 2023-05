Espoon siltaturman ulkopuolisessa tarkastuksessa havaittiin useita puutteita.

Espoon Tapiolan väliaikaisissa silloissa on useita puutteita, jotka vaativat korjauksia ja lisätarkastuksia. Tämän vuoksi sillat pysyvät suljettuina toistaiseksi.

Asia selviää tarkastusraporteista, jotka Espoon kaupunki tilasi ulkopuoliselta asiantuntijalta. Espoo sulki sillat 12. toukokuuta.

Tarkastaja on nyt käynyt läpi kaikki Merituulentien ja Itätuulenkujan väliset tilapäiset sillat. Kaupunki ja telinetoimittajat ovat lisäksi tehneet omia tarkastuksiaan silloille.

Tarkastuksessa havaittiin muun muassa tuennan ja lukituksen puutteita.

Itätuulenkujan länsiosan kulkusiltaa koskevassa tarkastusraportissa todetaan, että kahden pysäköintihallin kohdalla ristikkokannattajien jäykistys on puutteellista, minkä lisäksi siltojen kiinnityksistä puuttuvat pultit.

Myös sillan törmäysesteet ovat tarkastajien mukaan puutteellisia. Lisäksi tasoelementtien lukituksia puuttuu.

Saman sillan pilarit ovat paikoin puutteellisesti tuettuja. Myös säätöjalkojen pituudet ovat suuria, ja osa niistä on tuettu alustaan puutteellisesti. Lisäksi sillan vaneri oli paikoin huonossa kunnossa.

Itätuulenkujan itäosan kulkusillasta puuttuu raportin mukaan ristikoiden nurjahdustuenta Helmakujan kohdalla. Lisäksi sillan törmäyssuojaus on osin puutteellinen ja tasoelementtien lukituksia puuttuu. Raportissa todetaan, että yhden säätöjalan aluslevy ei ole kokonaan alustan päällä, minkä lisäksi säätöjalan korkeus on suuri. Myös kävelysillan yläpuolisen osan poikkisuunnan jäykistys puuttuu.

Korkeita säätöjalkoja löytyi myös Itäiseltä kulkusillalta. Siltaa reunustavalta tieltä puuttuu ajoesteitä.

Paikoin esteet olivat kiinni telineen rakenteissa. Lisäksi itäisen kulkusillan päällä olevien tasoelementtien lukitus puuttuu, ja kävelysillan jäykistys on puutteellinen. Tarkastusraportissa huomautetaan myös, että sillan säätöjalan aluslevy on osittain tyhjän päällä. Myös sillan kattopalkit on tuettu huonosti, ja sillan kaiteen kiinnitys on irti.

Espoon mukaan siltojen käyttöönotto edellyttää, että on silloille tehdään uusi ulkopuolinen tarkastus, jossa todetaan tehtyjen korjaustoimenpiteiden riittävyys.

Tarkastukset ja lausunnot eivät koske sortunutta siltaa. Onnettomuustutkintakeskus selvittää sortumisen syytä.

Kaksikymmentäneljä ihmistä joutui sairaalahoitoon, kun väliaikainen silta romahti Tapiolassa toukokuussa. Sillalla olleet ihmiset putosivat vajaan viiden metrin matkan maahan.

