Komponenttipulan takia on epäselvää, saadaanko sopivia projektorin linssejä jatkossakaan.

Särkänniemen planetaario on tänä kesänä suljettuna maailmanlaajuisen komponenttipulan takia.

Särkänniemen-kävijät ovat tänä keväänä huomanneet, että perinteikäs, vuonna 1969 käyttöön otettu elämys ei olekaan enää käytettävissä. Kysyimme Särkänniemen toimitusjohtajalta Miikka Seppälältä, mistä on kysymys.

Miksi planetaario on poistettu käytöstä?

”Planetaario ei ole tänä kesänä käytössä, koska tekniikassa on perustavanlaatuinen ongelma: näyttää siltä, että komponentteja ei ole saatavilla mistään. Maailmanlaajuinen komponenttipula näyttää vaikuttavan myöskin tähän. On epäselvää, saadaanko osia jatkossakaan.”

”Voi olla, että ollaan tilanteessa, jossa pitää miettiä, mitä planetaariolle tehdään jatkossa. Kannattaako miettiä jotain muuta – tai lisää siihen. Mutta ei kannata hätäillä.”

Planetaarion tekniikassa on perustavanlaatuinen ongelma, minkä vuoksi se on suljettuna kävijöiltä.

Planetaarion esitystekniikka uusittiin vajaa kymmenen vuotta sitten. Tekniikka on vähän samantyyppistä kuin projektoreissa, mutta silti omalaatuista, koska planetaarion muoto on kupoli.

Laitteistokokonaisuus on ainoastaan planetaariokäyttöön suunniteltu. Näyttöteho ja tarkkuus ovat korkealaatuisia.

Mistä komponenteista on pula?

”Heijastukseen käytettävistä linsseistä, joita ei tähän projektorimalliin saa, vaikka projektori on aika uusi. Näyttää siltä, että kollegoilla muissa planetaarioissa on samantyyppisiä haasteita.”

"Jos projektori pitää uusia, se on haasteellinen rasti. Tämä on projektori on hifiä tekniikkaa, joka maksaa useita satoja tuhansia euroja tai jopa miljoonan.”

Saako linssejä teetettyä missään?

"Ei ole löydetty alkuperäisen valmistajan lisäksi paikkaa, jossa niitä tehtäisiin. Linssien lisäksi pulaa on myös esitystekniikkaan liittyvistä muista komponenteista.”

Tulevaisuus Särkänniemen suunnitelmat Toimitusjohtajan mukaan Särkänniemellä saattaa olla loppuvuonna uutta kerrottavaa laitehankinnoista. Särkänniemen tulevaisuussuunnitelmat jakautuvat kahteen osaan. 1. Huvipuiston kokonaissuunnitelma eli master plan: mitä laitteita, mitä elämyksiä, mitä toimintoja, millaisia ravintolatiloja? Mikä on puiston eri osien tunnelma ja teema? Muutoksista ensimmäinen on tänä keväänä Angry Birds Landin tilalle avattu Kärsänniemi eli Pouta Possun kylä. Master planin toteuttaminen vie noin 10 vuotta. 2. Teemahotellin, sisätiloissa olevan vesimaailman kehityshanke ulkoaltaineen sekä pääportin siirto alas vanhalle paikalleen sekä alaparkkipaikalle suunniteltu rantaravintola ja oleskelukatu, jotka palvelisivat sekä huvipuiston että muita asiakkaita.

Seppälän mukaan tässä tilanteessa on hyvä samalla pohtia, kuinka suosittu planetaario on. Planetaario suosio on laskenut. Seppälä arvelee, että tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että tähtiä pystyy seuraamaan myös kotona käytettävillä teknisillä laitteilla. Tähtitaivaasta erittäin kiinnostuneet seuraavat oikeaa tähtitaivasta.

Planetaarion tulevaisuuden käyttöä pohditaan samalla, kun se on suljettuna.

”Aito tähtitaivaan katselu on nousussa. Ihmiset käyttävät observatorioita.” Seppälä jatkaa, että puolen tunnin esitys saattaa olla pikku asiakkaille pitkä.

Toisaalta planetaario on sisätila, joka tarjoaa tekemistä sateen tai paahtavan helteen aikaan. Lisäksi se tarjoaa erityyppisen kokemuksen, passiivista katselua huvipuiston reunalla.

Jos planetaario jouduttaisiin poistamaan, mitä tulisi tilalle?

”Meillä ovat pohdinnat vasta käynnissä. Nyt on hyvä tehdä eri asiakasryhmille kyselyjä, miten he kokevat asiat. Pitää ensin luoda vaihtoehtoja, joista asiakas voi kertoa mielipiteensä.

Toistaiseksi Särkänniemi ottaa planetaarion kokous- ja seminaarikäyttöön.