Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija muistuttaa, kuinka tärkeää on olla kiinnostunut lapsen tekemisistä netissä ja kertoa lapselle, miten itseään voi suojata netissä.

Lapsiin kohdistuva grooming on yleistynyt.

Verkossa törmätään yhä useammin lapsiin kohdistuvaan groomingiin eli lasten houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin. Näin sanoo nettivihjepalvelun vetäjä, kehityspäällikkö Tanja Simola Pelastakaa Lapset ry:sta.

Torstaina siitä saatiin taas karu esimerkki, kun Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsiteltiin poikkeuksellisesta seksuaalirikosvyyhtiä.

Käräjäoikeus tuomitsi 27-vuotiaan Jesse Niko Kristian Erkkosen yli kymmeneksi vuodeksi vankeuteen lukuisista seksuaalirikoksista. Mies oli pyytänyt alaikäisiltä uhreiltaan Snapchatissa seksuaalissävytteisiä kuvia tai videoita ja lähetti sellaisia myös itsestään. Hän myös ohjeisti nuoria uhrejaan tekemään seksuaalisia tekoja.

Uhreja oli 120, joista moni oli alle 16-vuotias. Miehen nuorimmat uhrit olivat 11–13-vuotiaita.

Tanja Simolan mukaan lapsiin kohdistuva grooming on verkossa valitettavan yleistä.

Pelastakaa lasten Nettivihje.fi-palveluun voi ilmoittaa verkossa havaitsemasta materiaalista, jotka liittyvät lapsiin kohdistuvaan seksuaali­väkivaltaan tai epäilyihin lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin.

Nettivihjepalveluun tulevien vihjeiden määrässä on tapahtunut huimaa kasvua.

Vuonna 2021 Nettivihje sai noin 3 000 vihjettä ja vuonna 2022 yli 33 000 vihjettä eli kymmenkertainen määrä.

Simolan mukaan ilmoituksia tulee yhä enemmän myös kuvista ja videoista, jossa lapsi tai nuori on itse kuvannut itseään. Kuvissa he ovat ovat alasti tai tekevät seksuaalisia tekoja itselleen.

Simolan mukaan osa materiaalista on sellaista, jonka nuori on itse halunnut tehdä ja lähettänyt sen suostumuksellisesti jollekin samanikäiselle. Kuva on kuitenkin lähtenyt leviämään, syystä tai toisesta.

”Mutta näemme tosi suurta kasvua myös sellaisissa kuvissa, joista voidaan ajatella, että lasta on ohjattu, manipuloitu toimimaan jollakin tavalla. Tämä ei ole nähtävissä vain Suomessa, vaan myös maailmalla. Valtavaa nousua tällaisessa materiaalissa”, Simola sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää, että lapsille ja nuorille tarjotaan jatkuvasti tietoa netin vaaroista: Kerrotaan, mikä on oikein ja väärin, ja miten lapsi tai nuori voi suojata omia rajojaan sekä kunnioittaa ja suojata toisten rajoja.

Netin turvataidoista on puhuttava yhä pienempien lasten kanssa, mutta lapsen oman kehitystason mukaisesti. Erityisesti on huomioitava erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja lapset, joilla ei ole lähipiirissään turvallista aikuista. Heillä on tilastollisesti suurempi riski joutua seksuaali­väkivallan kohteiksi.

”Jos lapsella ei ole tietoa, mikä on väärin, silloin hän ei voi kertoa, jos tällaista väärää tapahtuu hänelle. Mutta hänelle voi tulla siitä kummallinen olo tai se voi ahdistaa ja mietityttää. Lapselta siis kannattaa kysyä, onko tapahtunut jotain semmoista, joka on ahdistunut tai hämmentänyt”, Simola sanoo.

Simola kehottaa kertomaan lapselle myös, että jos netissä aikuinen pyytää pitämään jonkin asian salaisuutena, hänellä on todennäköisesti mielessä jotain, mikä on väärin.

Nuorten kanssa asioista voi puhua suoremmin, mutta ehdottomat kiellot voivat olla hankalia. Simola muistuttaa, että verkossa lähetetyt kuvat ja videot ovat osa nuorten keskinäistä kanssakäymistä.

Hänen mukaansa nuoren kanssa kannattaa kuitenkin miettiä sitä, mitä riskejä paljastaviin kuviin voi liittyä. Nuorille kannattaa muistuttaa, että verkossa jaettu – tai samanikäiselle seurustelukumppanille lähetetty – kuva voi lähteä leviämään. Kuva ei ole enää omassa hallinnassa.

Netissä koetuista pahoista asioista kertomisen esteenä voi olla lapsen tai nuoren pelko siitä, että vanhempi ottaa heiltä pois puhelimen tai sovelluksen, ettei heitä uskota tai että heitä syyllistetään, koska he ovat jo tehneet jotain.

”He kokevat jo valmiiksi syyllisyyttä. Häpeän vastalääke on empatia. On äärimmäisen tärkeää kertoa, että vastuu on aina aikuisella. Tämä ei ole sinun vikasi”, Simola sanoo.

Vaikeistakin asioista on helpompi puhua, jos keskustelu­ilmapiiri on avoin, luotettava ja kannustava.

Simolan muistuttaa, että lapsiin kohdistuvasta seksuaali­väkivallasta on aina ilmoitettava. Siitä tulee ilmoittaa suoraan poliisille tai esimerkiksi Pelastakaa Lasten Nettivihje-palveluun.

”Ilmoita, älä sivuuta”, Simola muistuttaa.

”Nettivihjeeseen voi ilmoittaa anonyymisti lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista, jotta nämä kuvat ja videot saadaan mahdollisimman nopeasti poistettua. Se on äärimmäisen tärkeää, sillä joka kerta, kun tällaista kuvaa katsotaan, lapsi asetetaan uudelleen uhrin asemaan ja hänen oikeuksiaan loukataan.”