Valkeakosken seksuaalirikossarjan uhrien asianajaja: Uhrien on vaikea ymmärtää rangaistusta – Näin ”paljousalennus” vaikutti tuomioon

Uhrien asianajaja Jyri Kilpi sanoo, että suurimmalle osalle uhreista jää käsitys, että heihin on voitu kohdistaa seksuaalirikos ilman, että sillä on ollut vaikutusta rangaistukseen.

Valkeakosken seksuaalirikossarjan uhrit eivät todennäköisesti valita tuomiostaan. Suurinta osaa uhreista edustanut asianajaja Jyri Kilpi kertoo, että asianomistajat kokevat, ettei rangaistus ole riittävä. Kilpi on kuitenkin suositellut edustettavilleen, että tuomiosta ei valiteta, koska rangaistus on nykyisten säännösten mukaan oikein mitattu.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi valkeakoskelaisen Jesse Niko Kristian Erkkosen lähes kahdestasadasta lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta kymmenen vuoden ja kuuden kuukauden rangaistukseen 25. toukokuuta. Hän sai tekemistään rikoksista yhteisen tuomion, jossa lainmukainen maksimirangaistus on tässä tapauksessa 13 vuotta.

Osapuolten on ilmoitettava tyytymättömyytensä tuomioon seitsemän päivän kuluessa.

Kilpi korostaa, että tuomio oli voimassaolevan järjestelmän mukainen, ja oikeus toimi oikein. Uhreille lopputulos on silti kohtuuton.

”Suurimmalle osalle uhreista jää käsitys, että heihin on voitu kohdistaa seksuaalirikos ilman, että sillä on ollut vaikutusta rangaistukseen. Sitä heidän on vaikea ymmärtää.”

Lue lisää: Tamperelaismiestä epäillään laajassa seksuaalirikos­jutussa: uhreja 120, joista iso osa alaikäisiä

Yhteinen rangaistus

Lopputulos johtuu Suomen rikoslain seitsemännestä luvusta, jossa säädetään yhteisestä rangaistuksesta silloin, kun rikoksia on useita.

Valkeakosken seksuaalirikossarjassa 193 tuomitusta rikoksesta 20 oli törkeitä lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä. Sen lisäksi perusmuotoisia hyväksikäyttöjä oli 56 ja loput yli sata rikosta olivat esimerkiksi pakottamisia seksuaaliseen tekoon, salakatselua ja seksuaalipalvelujen ostamisia nuorelta henkilöltä.

Erkkoselle annetussa tuomiossa rangaistuksen pohjaksi otettiin törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä moitittavin, jonka osuus kokonaisrangaistuksesta on kolme vuotta. Sen jälkeen muista rikoksista pitäisi pääsääntöisesti ottaa mukaan kokonaisrangaistukseen kunkin rikoksen rangaistuksesta kolmasosa.

Kilpi laskee, että Valkeakosken seksuaalirikoksista tuomittu 10,5 vuoden vankeus tulee täyteen jo 20 törkeällä lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä.

”Jos näiden muiden rikosten uhri kysyy, että mikä häneen kohdistuneen rikoksen osuus on tässä rangaistuksessa, rehellinen vastaus on, ei mitään. Ymmärrän, jos usko järjestelmään ja asteikon oikeudenmukaisuuteen horjuu.”

”Kaikkien uhrien oikeustajuun ei mahdu, että nykyinen järjestelmä johti lopputulokseen, että Erkkonen on voinut käytännössä tehdä muut rikokset, perusmuotoiset lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ja tästä vähemmän vakavat rikokset ilman että niillä on ollut vaikutusta tuomittuun kokonaisrangaistukseen”, Kilpi sanoo.

Hänen mukaansa asia ei korjaannu yksittäisen rikoksen rangaistuksia korottamalla, vaan keskustelun alle pitäisi ottaa yhteinen rangaistus, toisin sanoen sarjarikostapauksissa annettavan enimmäisrangaistuksen määrä.

Kilpi huomauttaa, että nykytekniikka mahdollistaa rikosten tekemisen aivan toisenlaisella tahdilla kuin silloin, kun rikoslain seitsemäs luku on säädetty.

Yhteinen rangaistus Näin sanoo laki Jos joku on tuomittava samalla kertaa kahdesta tai useammasta rikoksesta vankeusrangaistukseen, hänet tuomitaan rikoksista yhteiseen vankeusrangaistukseen, jollei muualla laissa toisin säädetä. Jos jostakin rikoksesta olisi tuomittava elinkautinen vankeusrangaistus, tuomitaan elinkautinen vankeusrangaistus yhteiseksi rangaistukseksi kaikista rikoksista. Yhteistä rangaistusta määrättäessä eri rikoksista seuraavan ankarimman enimmäisrangaistuksen saa ylittää, mutta rangaistus ei saa olla eri rikosten enimmäisrangaistusten yhteisaikaa pitempi. Ankarinta enimmäisrangaistusta ei myöskään saa ylittää enempää kuin 1) yhdellä vuodella, jos ankarin enimmäisrangaistus on vankeutta vähemmän kuin yksi vuosi kuusi kuukautta; 2) kahdella vuodella, jos ankarin enimmäisrangaistus on vankeutta vähintään yksi vuosi kuusi kuukautta mutta vähemmän kuin neljä vuotta; eikä 3) kolmella vuodella, jos ankarin enimmäisrangaistus on vankeutta määräajaksi vähintään neljä vuotta. Rangaistus ei saa olla lyhyempi kuin eri rikoksista seuraava ankarin vähimmäisrangaistus. Lähde: Finlex.fi

Amerikassa yli 100 vuotta

Valkeakosken seksuaalirikoksista annettu rangaistus on esimerkki niin sanotusta paljousalennuksesta, josta on julkisuudessakin keskusteltu paljon.

Kilpi vertaa, että esimerkiksi Yhdysvalloissa tuomiot lasketaan yhteen.

”Jos laskentatapaa sovellettaisiin tässä tapauksessa, päädyttäisiin reilusti yli sataan vuoteen. Lisäksi siellä tuomiot istutaan päivästä päivään.”

Kilpi ei tarkoita, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön amerikkalainen malli. Hän kuitenkin huomauttaa, että myös Yhdysvallat on länsimainen oikeusvaltio ja vertailu maan käytäntöön osoittaa skaalan laajuuden.

Jos tuomiosta ei valiteta, ja se jää voimaan ja vankeus sujuu moitteetta, Erkkonen vapautuu ehdonalaiseen vapauteen todennäköisesti istuttuaan tuomiosta noin puolet. Näin hän vapautuu vuosien 2026–27 vaihteen tienoilla, sillä hän on ollut tutkintavankeudessa syyskuusta 2021 lähtien.