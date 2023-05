Pirkanmaalaista miestä epäillään muun muassa törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen hyväksi­käytöstä. Poikkeuksellisen laajassa seksuaalirikos­vyyhdissä uhreja on 120.

Koko oikeudenkäynti on käyty yleisön läsnä olematta, mutta tuomio julkistetaan salissa torstaina avoimin ovin.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa annetaan torstaina tuomio poikkeuksellisessa seksuaalirikos­vyyhdissä ja hieman poikkeuksellisella tavalla.

Pirkanmaalainen nuorehko mies saa tuomion tapauksessa, jossa on peräti 120 asian­omistajaa eli uhria. Käräjäoikeus on istunut juttua jo 31 päivää suljetuin ovin ja torstaina kello kymmenen aamu­päivällä se julistaa tuomionsa julkisessa istunnossa.

Paikalla on syytetty mies avustajineen sekä syyttäjä, kun käräjä­oikeuden puheen­johtaja lukee tuomion. Myös uhreille on varattu mahdollisuus osallistua istuntoon ja yleisön on mahdollista tulla seuraamaan tilaisuutta.

Yleensä vastaavissa isoissa oikeuden­käynneissä tuomio annetaan viikkojen kuluttua varsinaisen suullisen käsittelyn päätyttyä niin sanottuna kanslia­tuomiona, jonka saa määrä­aikana paperisena tai sähköisenä.

Käräjätuomari Antti Tapanila sanoo, ettei hän voi kommentoida tuomion antamis­tapaan liittyviä syitä, mutta perustelee torstain menettelyä oikeuden­käynnin julkisuuden toteutumisella.

Syytetty mies on ollut vangittuna syyskuusta 2021 lähtien.

Luvut antavat mittakaavaa oikeuden­käynnin laajuudelle. Haaste­hakemuksia on 121, joissa on 120 uhria. Kaksi uutta uhria ilmeni vielä sen jälkeen, kun oikeuden­käynti oli jo alkanut.

Vakavimmat syytteet koskevat törkeitä lapsen seksuaalisia hyväksi­käyttöjä, joita on 18 kappaletta, ja törkeää raiskausta.

Lapsen seksuaalisia hyväksi­käyttöjä on 62, pakottamisia seksuaaliseen tekoon 19 ja yrityksiä seksuaaliseen tekoon pakottamiseksi 21.

Seksuaali­palvelujen ostamisia nuorelta on 34 ja saman teon yrityksiä 31.

Kokonaisuuteen liittyy muitakin tekoja kuten huumaus­ainerikoksia, lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, kaksi sala­katselua, kunnian­loukkaus, kiristys, laiton uhkaus ja törkeä sukupuoli­siveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen.

Syytetty on pääosin kiistänyt rikokset. Torstaina siis ilmenee, mistä näistä syytteistä hän saa rangaistuksen.

Toimintatapana miehellä oli syytteiden mukaan Snapchat-viesti­sovelluksen käyttäminen niin, että hän esimerkiksi pyysi uhreja lähettämään itsestään seksuaalis­sävytteistä kuva- ja video­aineistoa. Hän lähetti vastaavaa materiaalia myös itsestään.

Törkeää raiskausta koskevassa syytteessä miehen kerrotaan raiskanneen uhrin, kun tämä oli niin päihtynyt, ettei pystynyt puolustamaan itseään.

Oikeus ratkaisee samalla myös uhrien korvaus­vaatimukset, jotka koskevat pää­sääntöisesti teoilla aiheutettua tilapäistä haittaa ja kärsimystä.

Oikeudenkäynti­aineisto on salaista 60 vuoden ajan.