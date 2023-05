Pörssisähkön hinta on keskiviikkona historiallisen alhainen

Fingridin mukaan poikkeuksellisen tilanteen taustalla on ennen kaikkea tulvakausi.

Pörssisähkön hinta on keskiviikkona Suomessa historiallisen alhainen, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sähkön vuorokauden keskihinta on Suomessa miinuksella.

”Keskihinta on hiuksenhienosti miinuksella: -0,1, mutta on kuitenkin. Päivän aikana on plushintoja ja miinushintoja, mutta muutokset ovat todella pieniä suuntaan ja toiseen. Tämä on historiallinen hetki”, Ruusunen sanoo.

Hintakehitykseen yleisesti ovat hänen mukaansa vaikuttaneet tehdyt investoinnit, mutta tämän päivän poikkeuksellisen tilanteen taustalla on ennen kaikkea tulvakausi. ”Kun on kovat tulvat, ei vesivoimaa voida säätää alaspäin. Kaikki vesi täytyy painaa voimalaitoksista läpi, jotta tulvaa voidaan hallita.”

Sähköntuotanto on parhaillaan suurta muissakin Pohjoismaissa. Myös Keski-Euroopasta tulee nyt Ruususen mukaan välillä halvempaa sähköä.

Fortum kertoi jo tiistaina, että tilanteeseen reagoidaan keskiviikkona säätämällä Loviisan voimalaitoksen molempien yksiköiden tehoa alaspäin.