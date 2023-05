Riku Aalto valittiin uudelleen Teollisuusliiton puheenjohtajaksi – Tulevan hallituksen toimia Suomen Suomen suurimmassa ammattiliitossa odotetaan varauksella

Teollisuusliitto järjestäytyy uudelleen Tampereella pidettävässä kolmipäiväisessä liittokokouksessa.

Tampereella on käynnissä Suomen suurin ammattiyhdistystapahtuma, kun Teollisuusliitto kokoontuu Tampere-talossa kolmipäiväisen liittokokouksen merkeissä.

Liittokokous alkoi maanantaina ja jatkuu vielä keskiviikkona 24. toukokuuta. Liittokokouksen avajaispäivänä maanantaina paikalla oli noin 800 henkeä, ja väkijoukko koostui liittokokousedustajista sekä kotimaisista ja kansainvälisistä kutsuvieraista.

”Avajaispäivän tunnelma oli hyvä ja lämminhenkinen, ja sellaisena jatkui tänään tiistainakin. Meillä on hyvä ja eteenpäin katsova joukko kasassa”, kertoo Teollisuusliiton puheenjohtajaksi toista kertaa valittu Riku Aalto.

Aalto kertoo, että liittokokouksessa on käytetty jo yli 300 puheenvuoroa, ja hän kehuu uusia edustajia innokkuudesta ja tarmokkuudesta, mutta on hyvillään myös siitä, että moninaisuus näkyy myös liiton hallituksessa.

”Mukana oli paljon uusia nuoria sekä maahanmuuttajataustaisia edustajia, mikä osoittaa, että liitto on myös uusiutumiskykyinen. He ovat päässeet tiukan seulan läpi liittokokousvaaleissa, ja teollisuuden alan töissä työskentelee paljon maahanmuuttajataustaisia, ja myös tämä kertoo työmarkkinoiden muuttumisesta. Hienoa, että hekin ovat käyttäneet puheenvuoroja rohkeasti”, Aalto sanoo.

Liittokokouksessa on käyty läpi jo liiton sääntömuutoksia ja äänestetty uudet puheenjohtajat. Aalto valittiin toista kertaa liiton puheenjohtajaksi, ja varapuheenjohtajaksi valittiin Turja Lehtonen. Aalto kertoo, että edustajiston määrää karsittiin, ja varapuheenjohtajia on enää yksi entisen kolmen sijasta.

Huomenna keskiviikkona valitaan liitolle uusi hallitus ja valtuusto, ja myös valtuuston puheenjohtajien määrää pienennetään yhdellä.

Tampereella syntynyt Aalto kehuu Tamperetta ja antaa erityistä kiitosta Tampere-talon henkilökunnalle, joka luotsaa liittokokousta.

”Tampereella on pitkä historia teollisuuskaupunkina, ja täällä on järjestetty Metalliliiton kokouksia vuodesta 1996 asti. Oikein hieno kaupunki tilaisuuksille. Tampere-talolla on on myös oikein osaavaa henkilökuntaa, mikä antaa buustia myös meidän liittokokoukselle. Täällä oleva joukko ei ole vain liiton joukko, myös Tampere-talon joukko on osa meitä”, Aalto kiittelee.

Hallitus arvioidaan tekojen perusteella

Teollisuusliitossa ei muistella hyvällä entisen pääministeri Juha Sipilän (kesk.)hallituskautta ja kilpailukykysopimusta.

”[Sanna]Marinin (sdp.) hallitus puolestaan leikkasi työttömyysturvaa ja eläkeputkea, mutta kokonaisuudessaan suoriutui paremmin kuin Sipilän hallitus”, hän sanoo.

Millä mielellä Teollisuusliitossa odotetaan hallitusneuvottelija Petteri Orpon (kok.) tulevaa hallitusta?

”Tietysti sen perusteella, mitä on julkisuudessa kuultu ja mitä puolueet ovat etukäteen ilmoittaneet, mitä he pyrkivät edustamaan hallitusohjelmaneuvotteluissa, odotusarvo on aika varauksellinen”, Aalto sanoo. Hän on itse puoluetaustaltaan sosiaalidemokraatti.

Hallitusneuvottelija perussuomalaiset ovat luvanneet puolustaa työehtosopimuksia, työttömyysturvaa sekä lakko-oikeutta.

”Uskon, että perussuomalaiset pystyvät pitämään hallitusohjelmaneuvotteluissa kiinni antamistaan lupauksista ja jos he sen pystyvät tekemään, niin hyvä niin. Kokoomuksella näyttää kuitenkin olevan selkeästi erilainen näkemys työmarkkina-asioihin”, Aalto sanoo.

Hän viittaa kokoomuksen viittaamaan ehdotukseen leikata ammatillisesta koulutuksesta lyhentämällä opiskeluaikaa kolmesta vuodesta kahteen, lakko-oikeuden rajaamiseen ja työttömyysturvan lyhentämiseen.

”Jos halutaan koulutettua väkeä, niin ainakaan ammattiliiton näkökulmasta koulutuksesta leikkaaminen ei edesauta työvoiman saamista”, Aalto sanoo.

”Pitää muistaa, että yleensä kun joutuu työttömäksi, niin silloin yritykset ovat epäonnistuneet, kun ne joutuvat irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitä. Tuntuu kohtuuttomalta, että ihmiset joutuvat työttömäksi ja sitten heitä rangaistaan.”

Terveisiä tulevalle hallitukselle

Aalto sanoo toivovansa, että tuleva hallitusohjelmaan ei tehtäisi kirjauksia, jotka eivät edesauta vihreää siirtymää ja mainitsee Antti Herlinin ulostulon Helsingin Sanomien haastattelussa, jossa Herlin sanoi, että Suomi tekee virheen mikäli ilmastotavoitteesta lipsutaan.

”Suomalainen teollisuus on hyvin vahvasti kiinnittynyt vihreään siirtymään ja isoja investointeja erilaisiin asioihin on vaakalaudalla. Toivomme, ettei hallitus tekisi sellaista politiikkaa, joka näitä vihreän siirtymän investointeja leikkaisi. Ne ovat tärkeitä asioita myöskin, ei pelkästään työmarkkinoihin liittyvät kysymykset”, Aalto sanoo.