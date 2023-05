Poliisi tutkii Ylöjärvellä myöhään lauantaina tapahtunutta onnettomuutta liikenne­turvallisuuden vaarantamisena, kerrotaan Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Ylöjärven Lähdevainiontiellä sattui lauantaina illalla liikenneonnettomuus, jossa nuori henkilö menehtyi, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitoksen päivystävä tutkinnanjohtaja Markus Antila. Hänen mukaansa tapaukseen liittyvä tehtävä tuli poliisille kello 23–24 aikoihin.

”Poliisi tutkii tällä hetkellä tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Onnettomuus­tutkinta­lautakunta on myös käynyt paikalla ja suorittaa omat tutkimuksensa.”

Antila sanoo, että onnettomuudessa on ollut osallisena muitakin henkilöitä. ”Toistaiseksi muilla ei ole hengen ja terveyden vaaraa.”

Poliisi ei Antilan mukaan tässä vaiheessa kommentoi asiaa tarkemmin.

Ilta-Sanomien mukaan kysymys on mönkijäonnettomuudesta, jossa on kuollut alle 18-vuotias kuljettaja. Tutkinnanjohtaja ei vahvistanut Aamulehdelle, että kyse on mönkijäturmasta.